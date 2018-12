Forfait mobile : RED by SFR expire ce soir et B&You demain 🔥

Au mois de dĂ©cembre, les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©com offrent gĂ©nĂ©ralement de belles remises sur leur forfait mobile. C’est encore le cas cette annĂ©e avec les principaux opĂ©rateurs en ligne comme RED by SFR ou B&You qui se dĂ©marquent avec de belles offres spĂ©ciales pour les fĂŞtes de NoĂ«l. Il faut savoir que ces offres ne sont disponibles que pour les nouveaux clients des opĂ©rateurs : les clients de forfait mobile existants ne peuvent pas demander Ă migrer vers ces offres Ă bas coĂ»ts.

Derrière cette stratĂ©gie autour des forfaits mobiles, les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©com veulent renforcer leur base de clients pour la fin d’annĂ©e en offrant des forfaits Ă prix cassĂ©. Pour ne pas pĂ©naliser leurs comptes, les opĂ©rateurs se cantonnent Ă offrir ces promotions aux nouveaux clients seulement. Le vrai avantage d’un RED by SFR ou B&You, c’est que le tarif est ensuite garanti Ă vie. Si vous avez donc l’opportunitĂ© de souscrire, les Ă©conomies rĂ©alisables sont gĂ©antes.

RED by SFR, grand expert en forfait mobile

S’il ne fait en conseiller qu’un seul, ce serait probablement RED by SFR. Cet opĂ©rateur en ligne s’appuie sur le rĂ©seau de sa maison mère, SFR, pour ses offres. Celui-ci est connu pour sa fiabilitĂ© et sa qualitĂ© partout en France. En l’occurrence chez RED by SFR, ce n’est pas un forfait mobile qui est en promotion, mais bien trois. Selon le profil du client, il est Ă©vident que l’une des offres en promotion jusqu’Ă ce soir, lundi 17 dĂ©cembre 2018, leur conviendra. Ci-dessous, un dĂ©tail de chaque forfait mobile RED by SFR :

Le premier forfait mobile RED by SFR en promotion est illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS et il contient aussi 40 Go de donnĂ©es internet pour 10€ par mois. En pĂ©riode normale, pour ce tarif, le client ne recevra que 1 Go de donnĂ©es internet. Comme vous l’aurez compris, cette promotion est tout simplement exceptionnelle, d’autant plus que l’offre est sans engagement, et que le tarif pour ce forfait mobile est garanti Ă vie. Pour ceux qui voyagent dans l’Union EuropĂ©enne, RED by SFR offre les appels, SMS et MMS en illimitĂ© et il rajoute 3 Go de donnĂ©es internet par mois qui peuvent ĂŞtre consommĂ©es dans cette rĂ©gion.

Le deuxième forfait en rĂ©duction est proche du premier, mais il inclut 60 Go de donnĂ©es internet (contre 40 Go) pour 15€ par mois. Cette offre est surtout bien plus avantageuse pour les personnes qui voyagent beaucoup : 15 Go de donnĂ©es internet en plus par mois peuvent ĂŞtre utilisĂ©es dans l’Union EuropĂ©enne, en Suisse, en Andorre, au Canada ou aux Etats-Unis. Hors pĂ©riode de promotion, aucune de ces destinations n’est incluse. Encore une fois, ce forfait mobile RED by SFR est sans engagement, et valable Ă vie.

Enfin, le dernier abonnement RED by SFR en promotion est illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS, inclut 50 Go de donnĂ©es internet et surtout l’application RMC Sport pour 25€ par mois. L’opĂ©rateur, dont la maison mère est Altice qui dĂ©tient aussi RMC Sport, met en avant une offre que l’on avait jamais vu jusqu’Ă prĂ©sent. Elle est d’autant plus intĂ©ressante que RMC Sport est inclut sur mobile, ordinateur et Ă la tĂ©lĂ©vision. Encore une fois, sans engagement et tarif Ă vie. Les amateurs de football comprendront l’intĂ©rĂŞt de l’offre.

RED by SFR est un expert en forfait mobile, mais il l’est tout autant sur les box internet. En ce moment, on y trouve une offre absolument imbattable sur les box internet avec le très haut dĂ©bit (1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement, 200 MB/s en envoi), et les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles pour 20€ par mois – sans engagement et tarif valable Ă vie. Hors pĂ©riode de promotion, ce sont deux options qu’il faut rajouter pour obtenir cette offre, et il faut donc compter 30€ par mois (soit 50% de plus) pour obtenir cette box internet RED by SFR.

B&You en promo jusqu’Ă demain

Parmi les cadors du forfait mobile, on retrouve Ă©galement B&You qui est l’offre sur internet de Bouygues Telecom. C’est l’autre offre du marchĂ© qui est sans engagement et valable Ă vie. En ce moment, l’opĂ©rateur propose 2 forfaits mobiles en promotion, ce qui n’a jamais Ă©tĂ© vu jusqu’Ă prĂ©sent. Encore une fois, la pĂ©riode avant NoĂ«l est une pĂ©riode faste pour les opĂ©rateurs, et ils n’hĂ©sitent pas Ă faire de belles remises. Malheureusement cette offre se termine aussi bientĂ´t, dès mardi soir 18 dĂ©cembre.

On trouve tout d’abord un forfait mobile B&You Ă 9,99€ par mois qui inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 40 Go de donnĂ©es internet. Le client peut aussi utiliser 4 Go sur ces 40 Go dans l’Union EuropĂ©enne (contrairement Ă RED by SFR qui rajoute 3 Go en plus de la consommation de base). Encore une fois, il faut ĂŞtre nouveau client B&You pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de cette offre exceptionnelle.

En plus de cette offre, on a aussi un forfait mobile avec appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 60 Go de données internet pour 14,99€ par mois. Très clairement, B&You vise là des utilisateurs qui apprécient jouer ou regarder des vidéos sur leur smartphone. Mais à ce tarif là , la plupart de la concurrence à du mal à répondre, et on ne retrouve guère que RED by SFR.

Qui d’autre a une promotion ?

Hormis B&You et RED by SFR qui offrent des forfaits mobiles avec un tarif valable Ă vie, aucun autre opĂ©rateur ne propose aussi bien. Ils ont cependant des remises intĂ©ressantes sur le court terme : pendant 12 mois, le forfait Sosh illimitĂ© SMS, MMS et appels ainsi que 50 Go est Ă 9,99€ (24,99€ ensuite). Chez Free, on trouve un forfait illimitĂ© SMS, MMS et appels et 60 Go de donnĂ©es internet pour 8,99€ pendant 12 mois (après, 19,99€ par mois). Cette dernière offre est valable jusqu’Ă demain soir Ă©galement.