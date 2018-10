À 17 ans, il gagne 500 000 dollars par an grâce à Fortnite

Sous le pseudonyme de Immarksman se cache Nick Overton, un jeune homme de 17 ans qui fait partie de l’équipe professionnelle de esports Counter Logic Gaming (CLG). En jouant quotidiennement à Fortnite, le joueur arrive à gagner entre 300 000 et 500 000 dollars par an.

Fortnite demande des sacrifices

Lorsque l’adolescent évoque sa journée traditionnelle, il indique se lever aux alentours de 9 heures du matin, commencer par discuter avec son équipe puis préparer une vidéo YouTube jusqu’à 15 heures. Dès lors, il se prépare au live stream qui a lieu de 17 à 22 heures. Dans le cas où Fortnite est mis à jour, la journée s’en vont largement rallongé puisque Nick indique qu’il se lève à 3 heures du matin afin de prendre en main les dernières nouveautés. En moyenne, ses journées de travail durent donc une douzaine d’heures. Nul doute que le rythme du joueur est particulièrement soutenu, si bien qu’il explique ne jamais sortir avec des amis car après tout, il diffuse « tous les jours ».

À 6 ans, il commence à jouer aux jeux vidéo sur Nintendo 64 avant de s’acheter sa première console Xbox à 14 ans. Dès lors, son père lui conseille vivement de se trouver « un moyen d’en tirer de l’argent ». De fait, il se tourne peu à peu vers la création de contenus vidéo pour YouTube, diffuse en direct ses parties de Fortnite sur Twitch et intègre la fameuse équipe de esports Counter Logic Gaming (CLG).

Force est de constater que le esport est une industrie dans laquelle il est possible de gagner beaucoup d’argent, mais comme le sport lui-même, il faut accepter de faire des sacrifices. Pour sa part, Nick Overton semble accepter sa condition tout en conservant son humilité, expliquant par exemple : « Si vous allez à un congrès… Vous vous attendez à retrouver des partisans […] C’est un peu plus gênant [dans d’autres lieux]… Parce que la plupart des gens ne s’attendent pas à voir un joueur de jeux vidéo dans un restaurant local. Genre : ‘Ce type est-il célèbre ?’ Non, je joue juste aux jeux vidéo ».

Source