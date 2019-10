Fortnite complètement supprimé (avant le lancement du prochain chapitre ?)

Au fil des années, Fortnite a réussi à se faire une place de choix sur le marché des jeux de Battle royale. Mais en conséquence, cela signifie aussi que les joueurs attendent beaucoup du jeu, une exigence qui n’avait certainement pas pris en compte le fait que le jeu serait inaccessible durant plusieurs heures.

Fortnite prépare-t-il son chapitre 2 ?

En effet, les adeptes de Fortnite ont rapporté hier soir qu’il était tout bonnement impossible de se connecter au jeu depuis le début de la journée, dimanche 13 octobre. Plusieurs internautes ont évoqué un écran noir accompagné d’une petite musique. Mais rien de plus, car même en attendant, aucun des joueurs n’a pas pu profiter d’une partie supplémentaire.

Les internautes se sont rapidement tournés vers les comptes officiels de Fortnite. Sur le compte Twitter du jeu, l’on peut donc apercevoir une vidéo en direct qui montre toujours la même chose, soit une sorte d’éclipse ou de trou noir accompagnés de la même musique que sur l’écran d’accueil. Plus globalement, le compte Twitter du jeu ne montre plus qu’une bannière et une photo de profil noir avec le fameux symbole.

Si certains utilisateurs de Fortnite ont paniqué en pensant qu’Epic Games avait tout bonnement signé la fin définitive du jeu, il est certain que l’éditeur prépare quelque chose. En effet, l’impossibilité d’accès au Battle royale colle avec la fin de la saison 10, et plusieurs informations laissent à supposer que le chapitre 2 est sur le point de faire son arrivée.

Néanmoins, aucune date n’a été communiquée à ce jour par l’éditeur de Fortnite, qui n’a d’ailleurs pas confirmé cette découverte trouvé sur l’App Store. L’on ne sait donc pas encore ce que trame exactement l’entreprise, mais l’on peut supposer sans se tromper que le jeu est loin d’avoir dit son dernier mot.