Fortnite et les difficultés des fuseaux horaires

On vient de passer à 2019. Pour l’occasion, Fortnite, le jeu sensation de 2018 avait prévu grand. Le jeu qui aurait permis au studio Epic Games de gagner 3 milliards de dollars en 2018, organisait un événement pour le passage du réveillon. Oui mais voilà, jeu online et international oblige, cela ne se passait pas au même moment pour tout le monde.

Pour compenser cette différence, une boule à facettes et un feu d’artifice apparaissaient chaque heure durant la soirée du 31 décembre au 1er janvier. Toutefois, certains joueurs qui étaient encore loin du réveillon n’ont pas compris et ont même pensé qu’il y avait une fuite. Bref, un petit souci de compréhension du décalage horaire.

La première réaction d’importance à ce buzz surprenant ? C’est tout simplement celle de Mark Rein qui n’a pas réussi à cacher son agacement en commentaire (même s’il a mis un smiley).

Is is that you don’t really understand how timezones work or you think yours is the only timezone in the world? :). It’s already Happy New Year in Kiribati and 15 minutes from now it will be in Fiji and an hour from then in part of Russia! https://t.co/Z7HYhKVujw

— Mark Rein (@MarkRein) December 31, 2018