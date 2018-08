Fortnite : Google forcé d’admettre son impuissance

Epic Games avait confirmé il y a quelque jours que son jeu Fortnite Battle Royale pour Android ne serait pas proposé sur le Google Play Store. Cette fois, c’est Google qui est contraint d’en faire de même pour éviter des soucis de piratage.

Attention aux fausses applications et aux hackers

C’est une drôle de confession que nous offre le Play Store depuis quelques jours. Du genre auquel on est pas vraiment habitués de la part de Google. Il faut dire que l’entreprise de Mountain View se trouve face à un véritable mur et sans trop d’options. Epic Games propose son célèbre jeu Fortnite sans passer par la plateforme de téléchargement d’applications d’Android.

On trouve donc désormais une mention très particulière quand on cherche Fortnite dans la barre de recherche du Play Store. Un message permet aux utilisateurs d’apprendre que l’application n’est pas disponible via cette plateforme. Au-delà de l’aveu d’échec de Google, cette information reste particulièrement importante.

Google cherche en effet à protéger ses utilisateurs. Si vous nous lisez régulièrement, vous savez déjà cette information. Mais, pour tous les autres, c’est un vrai danger. En effet, de nombreuses applications fantoches sont apparues sur la plateforme ces derniers jours. Elles cherchent à berner les fans de Fortnite qui ne chercheraient pas plus loin. A la clé, malwares et autres problèmes.

Fortnite : un vrai manque à gagner pour Google

Reste que pour Google, cette affaire est particulièrement difficile à encaisser au niveau du porte-monnaie. Selon le site Sensor Tower, l’application aurait rapporté au moins 50 millions de dollars à Google seulement jusqu’à la fin de l’année. Une belle prouesse quand on sait que le jeu est aujourd’hui encore en beta.

Prudence toutefois, cela signifierait des revenus proches à Apple, puisque la marque à la pomme a empoché 50 millions sur un total de 184 millions pour l’application. Lorsque l’on sait que la plateforme Android est rarement aussi rentable que celle d’Apple, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes.