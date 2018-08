Fortnite sur Android : plus de 50 millions de dollars perdus pour Google en 2018 ?

Longtemps attendue, la sortie de Fortnite sur Android est enfin arrivée. Absente du Play Store, elle va représenter un énorme manque à gagner pour Google.

C’est lors de l’annonce du Galaxy Note 9 que nous avons appris la sortie de la version bêta de Fortnite sur Android, avec une exclusivité temporaire pour la gamme Samsung Galaxy. Mais la vraie information importante est le choix fait par Epic Games de ne pas proposer son jeu sur le Play Store.

Pour le télécharger il faut passer directement par le site officiel d’Epic Games, le but pour la société est de ne pas avoir à rétrocéder les 30% de commissions habituelles du Google Play Store.

Selon les calculs du très sérieux Sensor Tower, c’est plus de 50 millions de dollars qui passeraient sous le nez de Google, uniquement pour l’année 2018. Toujours selon l’analyse de Sensor Tower, Fortnite a réalisé un chiffre d’affaires de 180 millions de dollars depuis sa sortie sur iOS, et donc reversé plus de 54 millions de dollars à Apple pour sa présence dans l’AppStore.

La firme a donc décidé de maximiser les profits de son jeu, et compte sur sa popularité actuelle pour ne pas avoir à bénéficier de la simplicité d’installation et la mise en avant dans les classements du Google Play Store.

