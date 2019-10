Fortnite : nouvelle map, nouveaux skins, nouveaux véhicules, le chapitre 2 est là

En cette fin de saison 10, Epic Games a sorti le grand jeu, puisque Fortnite est tout simplement inaccessible depuis dimanche soir, à l’heure où j’écris ces lignes nous sommes mardi et il est toujours impossible de jouer, Twitter est au bord de l’explosion. Les millions de joueurs consternés devant ce trou noir mystérieux commencent à perdre patience, voire la raison dans certains cas.

Pour remonter le moral, il semblerait qu’un trailer officiel intitulé « Chapitre 2 – Saison 1 » vient de fuiter. Ce dernier laisse apparaître certains détails intriguant, mais surtout une nouvelle map. En effet cette rumeur a largement fait le tour d’Internet et pourrait se confirmer si l’on en croit les extraits de cette vidéo.

Nouveaux véhicules, nouvelle refonte, nouvelles récompenses

Cette vidéo présente un certain nombre de nouveaux lieux, comme une rivière, une centrale électrique, une plage et un étang de pêche. D’ailleurs, il semblerait que cette nouvelle saison donne la possibilité de pêcher dans cet étang, mais encore conduire un bateau, nager (ce qui est déjà possible sur de nombreux autres battle royal), mais Fortnite conserve son côté décalé en intégrant un nouveau véhicule : le pogo stick.

Here’s the cinematic trailer for #Fortnite Chapter 2 – Season 1! pic.twitter.com/6mYUWQ7bik — Fortnite News (@FortniteBR) October 15, 2019



Côté technique il semblerait que de nouvelles façons de passer des niveaux arrivent, on peut voir dans la vidéo que les joueurs reçoivent des médailles pour des headshots, en ouvrant un coffre, en pêchant, ou même en abattant un arbre. Évidemment, un grand nombre de nouveaux skins sont présentés, on peut notamment voir une sorte de créature en gelée.

En termes de graphismes, une belle refonte à l’air d’avoir été effectuée, afin d’accentuer encore plus le côté cartoon de ce jeu.

MISE À JOUR – 15/10/2019 à 11h20 : Changement de titre en apprenant l’officialisation de la mise à jour du Chapitre 2. Ajout de quelques tweets et images illustrant les faits.