Fortnite réussit l’exploit de surpasser GTA Online

On savait que le jeu Fortnite était un vrai carton, mais on était loin de penser que nous rédigerions si rapidement un post de ce genre. Fortnite a plus d’utilisateurs actifs mensuels que GTA Online, un jeu pourtant ultra populaire depuis des années !

La société d’études SuperData spécialisée dans les données d’utilisation des jeux vidéo vient de fournir les derniers chiffres du jeu Fortnite au mois de février et ils sont tout simplement impressionnants. Fortnite bouscule tous les records du paysage des jeux vidéos, tout d’abord et c’est probablement le point le plus marquant, il détrône GTA V malgré ces 5 ans d’ancienneté et une popularité à toute épreuve. Grand Theft Auto Online est toujours dans les meilleurs classements mois après mois et vient donc de se trouver un rival de taille.

En termes de records notables, ce n’est pas tout, car le Battle Royale d’Epic Games parvient à se positionner en tant que deuxième titre le plus générateur de revenus concernant les contenus additionnels payants ou les microtransactions, juste derrière Call of Duty : WWII. A titre d’exemple, pour démontrer cette popularité, si l’on ne prend que les revenus générés depuis son arrivée sur les iPhone depuis son lancement il y a quelques jours, Fortnite a déjà engrangé plus de 5,3 millions de dollars rien que sur iOS.

Autre donnée démontrant que Fortnite fait bouger le secteur, il contribue largement à une hausse de 359% des dépenses sur les jeux de console Free-to-Play, par rapport à février 2017. On imagine que c’est le genre de nouvelle qui doit ravir les responsables de chez Epic Games.

Fortnite a fait vaciller PUBG pourtant si populaire, mais qui voit son nombre de joueurs s’effondrer depuis deux mois en raison du report de joueurs sur Fortnite. Le titre passe devant de grandes pointures également comme Minecraft et Clash Royale concernant le nombres de vues sur YouTube, ce qui est aussi un indicateur d’une extrême popularité et d’un gros effet viral autour du jeu. En dehors du concept et des graphisme, le jeu Fortnite gagne en popularité grâce à son statut de jeu free to play et son côté multi-plateformes puisqu’on le retrouve sur PC, PS4, Xbox One, iOS et prochainement sur Android, qui terminera d’en faire probablement le jeu le plus populaire de l’année.

Superdata n’a pas fourni de chiffres sur le nombre précis d’utilisateurs, mais on se souvient que début janvier Fortnite passait déjà le cap des 40 millions d’utilisateurs et que le 04 février les serveurs avaient chauffé, en enregistrant un pic de joueurs simultanés de 3,4 millions de joueurs !