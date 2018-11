Fossil Sport : la smartwatch sous Wear OS, dopée au Snapdragon Wear 3100

Fossil lance sa première smartwatch sous Snapdragon Wear 3100

Le groupe Fossil officialise la disponibilité immédiate de sa montre connectée : la Fossil Sport. Cette dernière est en effet disponible dès à présent sur le site officiel du groupe, et affichée au tarif de 279 euros. Une montre dotée évidemment d’un écran tactile, animée par Wear OS de Google et boostée au SnapDragon Wear 3100.

La montre Fossil Sport est disponible en six coloris, mais aussi en deux tailles de boitiers, à savoir 41 et 43 mm. Evidemment, le groupe propose également divers bracelets interchangeables, avec pas moins de 28 bracelets silicone notamment. La montre dispose d’un boitier en nylon et aluminium, et se décrit comme « la montre connectée la plus légère à ce jour« .

Sous le capot, la montre Fossil Sport dispose donc du SnapDragon Wear 3100, soit le tout nouveau processeur annoncé il y a quelques semaines par Qualcomm. Fossil annonce également une batterie de 350 mAh, soit de quoi tenir au minimum 24 heures, et même deux jours de plus avec le mode économie d’énergie. L’ensemble tourne évidemment sous Wear OS, et est compatible avec Android comme iOS.

Côté capteurs, la montre Fossil Sport dispose d’un cardiofréquencemètre, d’un microphone, d’une puce NFC et d’un module GPS. Fossil précise que tous les modèles seront proposés avec des nouvelles applications installées, comme Spotify, ou encore Noonlight.

« La montre connectée Fossil Sport est le résultat des efforts combinés de Qualcomm, avec sa plateforme SnapDragon Wear 3100 et de Fossil, avec sa volonté de répondre aux besoins en constante évolution de ses clients. Cette montre connectée est ce qui se fait de mieux en termes de technologie, de mode et de fitness » promet Pankaj Kedia, directeur marketing chez Qualcomm.