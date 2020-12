Free fait du Free : la 5G est disponible sans surcoût !

Free vient d’annoncer le lancement de ses forfaits mobiles 5G dès aujourd’hui. Deux informations principales sont à retenir. La première, c’est que ces forfaits seront sans surcoût par rapport à leur version 4G. La seconde c’est que l’opérateur couvre déjà près de 40% de la population.

Pas besoin de changer de forfait pour accéder à la 5G Free

Si vous êtes déjà abonné au forfait mobile Free, la 5G est disponible dès aujourd’hui. Pour l’activer, il suffit de vous rendre sur votre espace abonnés et activer l’option.

Pour les nouveaux abonnés, vous avez le choix entre deux forfaits mobiles. Le premier propose 150 Go de données, et est facturé 19,99€. Il comprend également les appels illimités vers les mobiles et fixes en France et vers les fixes de 100 destinations. Les SMS et MMS sont illimités vers la France et les DOM. Pour l’étranger, vous bénéficiez de 25 Go de données dans plus de 70 pays.

Si vous êtes abonnés Freebox, ce forfait tombe à 15,99€ par mois, et propose internet en 5G sans limites de données ! Pour les abonnés Freebox Pop, le prix chute à 9,99€ par mois.

Un réseau déjà bien développé

Free propose déjà une couverture 5G très importante en France, avec plus de 5 255 sites équipés, qui permettent de couvrir 40% de la population. L’opérateur utilise deux fréquences en parallèle. La bande 700 MHz et la bande 3,5 GHz qui a fait l’objet d’enchère il y a quelques semaines.

La combinaison des deux fréquences permet à la fois une large couverture grâce à la bande 700 MHz, et un très gros débit (jusqu’à 3 fois supérieur à la 4G) grâce à la bande 3,5 GHz. Les opérateurs avaient utilisé la même stratégie lors du passage de la 3G à la 4G. Ne vous attendez donc pas à un débit surpuissant lorsque vous êtes dans une zone 5G.

Presse-citron enrichit son comparateur de forfait mobile

Depuis plusieurs années, nous vous proposons notre comparateur de forfaits mobiles maison. Ce dernier est mis à jour en permanence, et nous y ajoutons les meilleurs forfaits 5G lancés en France. Contrairement à ses concurrents, Free fait donc le choix audacieux de garder le même tarif pour son offre phare.

Reste maintenant à tester la fiabilité et la vitesse de ce réseau nouvelle génération. Une chose est sûre, la marque du groupe Illiad veut une nouvelle fois bousculer le marché des opérateurs historiques.