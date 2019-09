FreeRice, ou comment jouer à un simple jeu en ligne peut aider à lutter contre la faim dans le monde

620 000 joueurs et 1,39 millions de dollars récoltés. Depuis son lancement il y a plus de dix ans, le jeu FreeRice a su se faire un nom. Son principe est très simple : il s’agit d’un quizz comme on peut en trouver partout sur Internet, sauf qu’ici l’argent récolté par le site est reversé au Programme Alimentaire Mondial. Pour chaque bonne réponse, les sponsors du site promettent de donner l’équivalent de dix grains de riz à une personne dans le besoin.

Les professeurs sont très friands de FreeRice

Fort de ce succès, les développeurs de FreeRice ont décidé de donner un coup de jeune à leur jeu. « Il y a deux ans, nous l’avons repris et nous avons commencé à travailler un peu plus dessus. Et nous l’avons complètement repensé », précise Alia Zaki, responsable de la communauté chez FreeRice. Pour ce faire les applications iOS et Android ont notamment été repensées pour coller mieux aux pratiques des joueurs. Le site a également été refait à neuf.

FreeRice entend aussi se rapprocher des besoins de son public. L’équipe a en effet constaté que de nombreux professeurs profitaient de cet outil pour initier de manière ludique les élèves aux sujets de développement. Différentes catégories et niveaux de difficulté ont donc été rajoutés sur des sujets tels que le changement climatique. Il est aussi désormais possible de choisir plusieurs langues dont l’Espagnol, le latin et le Français.

Le jeu est en tout cas un très bon moyen de sensibiliser le public au problème de la faim dans le monde, car il y a urgence. On estime qu’un habitant de la planète sur neuf, soit 821 millions de personnes sont sous-alimentées. Il est à noter que d’autres quizz de ce type existent. C’est notamment le cas de Plant The Peace. Pour dix bonnes réponses, les sponsors du site promettent ainsi de planter un arbre dans le but de végétaliser des zones agricoles en voie de désertification.