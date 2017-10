French IoT : votez pour la startup la plus innovante et tentez de gagner un iPhone X !

15 startups se préparent au CES avec La Poste. Dites-nous laquelle vous paraît la plus prometteuse.

Demain se tient le CES Unveiled, l’étape préparatoire au CES de Las Vegas, le plus grand salon high-tech du monde. 4 startups du programme French IoT vont y exposer. Elles ont été choisies parmi les 15 startups du secteur des objets et des services connectés que La Poste accompagne et emmène à Las Vegas en janvier 2018.

Ce programme French IoT a démarré par un bootcamp d’une semaine. Son objectif est de préparer les startups à tirer le maximum de leur présence au CES, où elles chercheront à se faire remarquer par des distributeurs et des investisseurs venus du monde entier. Les startups sont également en quête d’attention médiatique et d’avis venant de leurs utilisateurs potentiels. C’est là que nous faisons appel à vous.

Côté startup, celle qui remportera vos suffrages sera récompensée avec un article que nous lui consacrerons sur Presse-Citron et nos conseils pour réussir ses relations presse en vue du CES.

ACLOUD, « Vivez sous un petit nuage » – Bien-être au travail

Vous travaillez dans un open space ? Vous faites sûrement partie des 6 millions français qui sont dérangés par le bruit au travail. Cela vous déconcentre et on évalue la perte à 30 minutes de travail chaque jour. Pour y remédier, ACloud a mis au point un petit nuage acoustique. Il s’agit d’un dispositif en forme de joli nuage qui se suspend au plafond pour absorber les bruits. En plus de s’attaquer aux nuisances sonores, il cache d’autres fonctions : il éclaire et il détecte la fumée. Eco-conçu, il est fabriqué en France à partir de matières recyclées, dans des ateliers de réinsertion et de travailleurs handicapés.

A.I.MERGENCE, « l’ange-gardien de votre logement » – Smart home & smart city

La startup A.I.Mergence a développé une solution pour protéger les logements, qui sont des lieux vulnérables. Plus de 380 000 cambriolages sont recensés chaque année et les dégâts des eaux et les incendies sont fréquents. Contre ces 3 risques, A.I.Mergence a conçu un petit robot qui s’appelle E4. Autonome, il patrouille dans votre logement pendant votre sommeil ou votre absence. Il vous alerte lorsqu’il détecte une anomalie comme une fuite d’eau, un départ de feu ou une fenêtre laissée ouverte en votre absence. Contre les cambrioleurs, il déploie l’artillerie lourde pour les faire fuir en déclenchant son alarme puissante et des flashs lumineux aveuglants. E4 est compatible avec la présence d’un chien ou d’un chat. Il est totalement autonome puisqu’il se déplace pour aller se recharger tout seul.

APITRAK, « Géolocalisation simple pour la santé » – Santé

Dans un hôpital, les infirmièr(e)s perdent chaque jour 30 minutes à chercher du matériel médical, qu’il s’agisse de brancards, de fauteuils roulants ou de machines professionnelles, etc. Pour résoudre ce problème qui pèse dans le quotidien du personnel médical et sur les finances de l’hôpital, Apitrak a conçu une solution de géolocalisation indoor du matériel. La solution repose sur les H-Tags, de petites balises qui fonctionnent grâce au réseau wifi existant. Elles permettent de localiser très précisément le matériel grâce à une application mobile. Un CHU équipé peut réaliser plus de 500 000 euros d’économie par an !

ATMOTRACK, « la cartographie en temps réel de la pollution » – Smart home & smart city

La qualité de l’air ne cesse de se dégrader depuis 80 ans, ce qui pèse lourdement sur la santé et les dépenses publiques – sans parler des effets sur l’environnement… Pour lutter contre le fléau de la pollution atmosphérique, encore faut-il mettre en oeuvre les bonnes actions. Afin de mesurer leur efficacité, Atmotrack a conçu un réseau de micro-capteurs fixes et mobiles qui mesurent la qualité de l’air, rue par rue et en temps réel. Il devient ainsi possible de cartographier très finement la pollution dans les villes et les sites industriels, d’identifier les zones les plus à risque et de constater l’efficacité réelle des mesures anti-pollution.

BIK’BOX Smart home & smart city

Si vous faites du vélo en ville, vous avez forcément été confronté au problème que solutionne Bik’Box : garer son vélo en toute sécurité ! Bik’Box propose en effet des solutions de parking facile grâce à des box à vélo connectés et sécurisés. Les Bik’box occupent l’espace d’une place de parking et peuvent accueillir 10 vélos. Ils peuvent être implantés dans l’espace public mais aussi dans les copropriétés dont le local à vélo est souvent plein et mal sécurisé.

DIABELOOP « pancréas artificiel » – Santé

Le diabète de type 1, celui qui se traite avec des piqûres d’insuline quotidiennes, touche des millions de personnes dans le monde, et dès l’enfance pour la moitié d’entre-elles. On ne peut pas guérir cette maladie, mais il est possible d’améliorer le quotidien des malades grâces aux nouvelles technologies. L’équipe de Diabeloop a ainsi mis au moins une solution connectée médicale, composée de capteurs qui analysent le sang et d’une pompe pour délivrer l’insuline. Diabeloop dispense les diabétiques des 30 décisions thérapeutiques qu’ils prennent chaque jour pour se soigner, et ainsi allège le poids de la maladie dans leur vie quotidienne.

EÏSOX et sa « tête thermostatique intelligente » – Smart home & smart city

Eïsox, c’est une histoire de famille. Celle d’un père et de ses fils ingénieurs qui veulent venir à bout du gaspillage d’énergie dans le chauffage des maisons et des appartements. Pour cela, ils ont mis au point une tête thermostatique intelligente, qui peut remplacer celles des 90 millions de radiateurs à eaux chaudes des logements français. Grâce à une installation simple et rapide, vos radiateurs deviennent « intelligents » en un tour de main : ils adaptent la température dans chaque pièce de votre maison en fonction de son utilisation et du moment de la journée. Ils peuvent même vous donner plusieurs indicateurs de confort intérieur (qualité de l’air, taux d’humidité, …) et associent plein d’autres fonctionnalités. Eïsox réussit donc le pari de faire rimer confort, économie et écologie.

KIPLIN, « l’activité physique ludique en entreprise » – Bien-être au travail

La sédentarité, le mal du siècle ? L’OMS nous dit que c’est devenu la première cause de mortalité évitable dans le monde, et nous sommes 70% à rester assis plus de 8 heures par jour. Ce n’est pas une fatalité pour Kiplin, qui a choisi de nous faire jouer pour nous motiver à bouger davantage dans notre entreprise. Muni de votre application et d’un podomètre connecté, vous participez en équipe à des mini-jeux aux noms qui évoquent l’aventure : « Mont-Fuji », « Route 66 », « Tour du monde en 80 jours »… Il s’agit de parcourir une distance à pied, à vélo ou en stepper, en suivant les animations sur l’application. Pour pimenter le jeu, vous suivez en direct le classement de votre équipe, en compétition contre d’autres. Plus de 6000 salariés de grands groupes ont déjà joué aux challenges connectés de Kiplin.

MEDICUS Reprenez le pouvoir sur votre santé » – Santé

Les analyses de sang sont un examen très courant. Une fois muni des résultats, on a souvent du mal à les comprendre et il faut parfois patienter plusieurs jours avant d’obtenir un rendez-vous chez son médecin pour avoir des explications. En attendant, il y a Medicus. Vous prenez vos résultats d’analyse en photos et l’application les convertit en informations plus faciles à comprendre. Les termes techniques sont expliqués clairement et le niveau de risque est décrit avec un code couleur. Vous pouvez y ajouter les données récoltées par votre bracelet connecté et des informations sur vos habitudes de vie (alimentation, sport, tabagisme…). Medicus complète l’analyse de votre état de santé en vous fournissant des conseils et des recommandations personnalisées.

NOVYSPEC et son « inspecteur augmenté » – Solution pour les entreprises

La maintenance des sites industriels, des machines et du matériel professionnel est un vrai casse-tête. Les enjeux et le marché sont de taille. Novyspec propose une solution de maintenance pour les entreprises, plus efficace, plus sûre et moins chère. En mettant l’IoT au service de la maintenance, L’inspecteur « augmenté » de Novyspec intègre des capteurs d’objets connectés choisis en fonction du besoin du site pour détecter et gérer toute défaillance du matériel. L’inspection est ainsi simplifiée sur l’intégralité du processus. Les risques d’accidents et de pannes, mais aussi les coûts d’inspection sont réduits significativement.

OROSOUND, « Choisissez ce que vous voulez entendre » – Bien-être au travail

Le bruit au travail dérange 84% des cadres. En plus de problèmes de concentration, le bruit ambiant des bureaux en open space génère de la fatigue et du stress. La solution d’Orosound à ce problème s’appelle Tilde. Ce sont des écouteurs sans fil à annulation sélective de bruit. Conçus pour un usage professionnel, avec une technologie brevetée, les écouteurs Tilde font le tri à 360° entre le son utile (une personne qui vous parle par exemple) et le son ambiant.Tilde vous permet aussi de téléphoner et d’écouter de la musique. Ils tiennent entre 8 et 20 heures selon l’intensité de votre usage. Les écouteurs Tilde sont disponibles en précommande, avec une livraison prévue à partir de janvier 2018.

QARNOT COMPUTING, « Le premier radiateur numérique pour un bâtiment intelligent » – Smart home & smart city

Du chauffage gratuit et écologique, c’est possible ! En effet, Qarnot Computing réconcilie IT et respect de l’environnement. La startup a conçu le Q-Rad, un radiateur-ordinateur : cet objet au design travaillé sert à la fois de radiateur électrique pour chauffer les logements ou les bureaux, et de serveur de calcul haute-performance. Les opérations de calcul des micro-processeurs produisent de la chaleur et les Q-rads la diffusent. Autre avantage, cette infrastructure permet d’éviter la concentration de la puissance de calcul dans des data centers, pour au contraire la disséminer dans la ville. Qarnot a jouté quelques fonctionnalités supplémentaires à son produit : 20 capteurs et interfaces permettent de le contrôler à distance, de vérifier la qualité de l’air, de distribuer le wifi ou encore de détecter les intrusions. Pour l’instant, les Q-Rads sont uniquement commercialisés en B2B dans des programmes neufs ou de rénovation qui disposent de fibre optique et d’une bonne isolation.

Les PAD, ça ne vous dit rien ? Moi non plus, je n’en avais jamais entendu parler avant de découvrir l’activité de cette startup du secteur médical. PAD signifie Prélèvement à Domicile. Il s’agit des prises de sang réalisées à la maison par des infirmier(e)s lorsque les patients sont incapables de se déplacer ou qu’ils vivent dans un désert médical. Les infirmier(e)s à domicile, sans cesse sur les routes, ont souvent un emploi du temps chargé. Les débarrasser de la paperasse inutile est l’objectif de Sil-Lab avec son application mobile. Au lieu de remplir des formulaires papier pour accompagner les échantillons amenés au laboratoire, les infirmier(e)s se servent de leur téléphone ou de leur tablette. Les fiches sont pré-remplies avec l’heure, la date et l’identité du patient. Ils peuvent y ajouter la photo de l’ordonnance du médecin et y trouver des consignes du laboratoire. C’est plus simple et plus rapide pour tout le monde !

Avec son guidon connecté Wink Bar, la startup Velco ajoute de nouvelles fonctions à votre vélo. Son GPS intégré vous aide à trouver votre chemin grâce à des signaux lumineux qui vous l’indique lorsqu’il faut tourner. Si vous oubliez où vous l’avez garé, il vous suffit de le géolocaliser avec l’application. C’est également très utile en cas de vol ! Vous ne manquerez pas d’éclairage à la tombée du jour : ses phares puissants s’allument automatiquement. Dernière bonne nouvelle pour les amateurs de la petite reine : Wink bar s’adapte à toutes les montures. Actuellement en précommande, les guidons Wink bar seront livrés dès janvier 2018.



Wavely exploite le potentiel du son, pour des applications bien particulières : sa solution met sur écoute les sites industriels. Les fuites potentiellement dangereuses pour les salariés et l’environnement, les anomalies ou les pannes de fonctionnement du matériel, sont détectées et analysées en temps réel, 24 heures sur 24, avec des capteurs acoustiques autonomes en énergie. Plus besoin d’attendre l’apparition de dégâts ou la visite d’un expert : les alertes sont données immédiatement et permettent d’intervenir au plus vite. Les sites industriels font ainsi des économies substantielles et gagnent en sécurité.