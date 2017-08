Pour beaucoup de jeunes adultes, Friends représente une certaine époque. « I’ll Be There for You… » un livre qui sera publié l’an prochain reviendra sur toute l’histoire de la série.

Friends et la culture populaire

10 saisons. 236 épisodes. Mais surtout, six acteurs principaux : Phoebe, Rachel, Monica, Ross, Joey et Chandler. Bien avant How I Met Your Mother, la série Friends, diffusée de 1994 à 2004 a défini le concept même de la série suivant les aventures d’un groupe d’amis.

Pour rendre hommage à ce phénomène de la culture populaire qui fêtera ses 25 ans l’année prochain, un livre va être édité. L’idée est bien sûr de parler des coulisses du show avec des détails qui étaient souvent restés inconnus du grand public. On y découvrira aussi des confidences de la part des nombreuses guest-star qui sont apparues dans le show (Julia Roberts, Brad Pitt, Tom Selleck, Reese Witherspoon…). Enfin, l’idée est aussi de parler de l’influence de Friends sur la culture populaire et les développements ultérieurs. Pourquoi le show fascine-t-il toujours autant ? Sans doute un début d’explication dans ce livre.

Un livre à défaut de reboot ?

Alors que les nombreux fans de la série rêvent depuis plusieurs années d’un reboot de la série, celui-ci ne devrait vraiment pas avoir lieu. L’acteur Matt LeBlanc, alias Joey, s’est récemment prononcé sur le sujet. « Ces personnages ont tous pris des chemins différents, ils ont tous grandi. Chaque personne qui a vu la série a une version différente sur ce que sont devenus Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe et Joey, 13 ans plus tard. Je pense que c’est mieux de laisser ça comme ça ».

Le livre sortira dans le courant de l’année 2019 aux USA. Il devrait sans doute être traduit assez rapidement en français ensuite tant ce show est universel. L’ouvrage sera écrit par Kelsey Miller, une écrivaine qui a commencé sa carrière sur les plateaux de télévision.