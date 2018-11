Fusion nucléaire : les chinois mettent au point un soleil 6 fois plus chaud que le soleil !

La Chine vient de faire un bond de géant dans la création d’un réacteur à fusion nucléaire. Les scientifiques ont effectivement réussi à générer une température 6 fois plus chaude que le cœur du Soleil.

La fusion nucléaire pourrait représenter le futur de l’énergie. Une production abondante, propre et potentiellement illimitée. Les contraintes pour y parvenir sont nombreuses et les défis importants. Pour reproduire l’énergie des étoiles, il faut entre autres, parvenir à atteindre une température d’environ 150 millions de degrés Celsius. Une équipe de chercheurs de l’Institut des sciences physiques de Hefei en Chine a assuré avoir pu générer un plasma à une température de 100 millions de degrés Celsius. Un record !

Une température de 100 millions de degrés Celsius

Cette température record aurait été générée dans du plasma, élément indispensable à la conception d’une réaction de fusion nucléaire. Cette information a été publiée dans le journal Newsweek. A titre de comparaison, le cœur de notre étoile, le Soleil, n’atteint « que » la température de 15 millions de degrés. Le record atteint par les chinois représente donc 6 fois plus que la température du cœur du Soleil.

On peut véritablement parler d’exploit et de l’équivalent d’un soleil artificiel. Cette réussite historique n’est cependant pas suffisante pour pouvoir débuter une réaction de fusion nucléaire. D’autres contraintes sont nécessaires, même si les chercheurs ont déjà bien progressé.

Un pas vers la production d’une fusion nucléaire

La fusion nucléaire n’est ni plus ni moins que la réaction en chaîne qui se produit dans les étoiles comme notre soleil. Contrairement à l’énergie nucléaire, elle est propre et ne génère pas de déchets radioactifs, ni de pollution. Au lieu de diviser les atomes pour générer une grande quantité d’énergie, la fusion nucléaire génère un plasma qui permet de joindre des noyaux d’hydrogène en formant un nouveau noyau plus lourd. C’est aussi une énergie potentiellement illimitée.

Pour pouvoir créer une réaction de fusion nucléaire dans une centrale, Il faut créer un plasma sous très haute pression et atteindre une température de 150 millions de degrés. Le plasma créé doit ensuite être maintenu en suspension sans que celui-ci ne touche les parois. Notez que cette même équipe de scientifiques a déjà réussi à créer un plasma dans un état stable pendant plus de 100 secondes.