G Suite devient Google Workspace et se dote de nouvelles fonctionnalités

Google fait ses adieux à G Suite et souhaite la bienvenue à Workspace. En effet, la firme de Mountain View vient d’annoncer un changement d’identité pour sa suite de productivité et d’applications collaboratives qui incluent les apps telles que Gmail, Google Drive, Docs ou encore Google Meet. Pourquoi ce changement ? La pandémie a fait évoluer la façon dont nous travaillons. Et de ce fait, Google veut proposer des produits adaptés à ces transformations.

« C’est la fin du « bureau » tel que nous le connaissons », a déclaré Javier Soltero, vice-président et directeur général de Google Workspace. « Désormais, les équipes doivent pouvoir collaborer au mieux, sans avoir à se réunir physiquement. Elles doivent utiliser leur temps à bon escient pour se concentrer sur les tâches les plus pertinentes, et établir des liens humains d’une nouvelle manière. Google Workspace offre une expérience utilisateur à dimension humaine et totalement intégrée qui aide chacun à s’épanouir dans cette nouvelle réalité, que vous soyez au bureau, à la maison, en première ligne ou en contact avec les clients. »

La suite d’applications de Google change d’identité et veut vous rendre plus productif

Le changement d’identité ne fait pas que refléter cette nouvelle façon de travailler, mais inclut également des modifications sur le fonctionnement des applications. Tout d’abord, avec Workspace, Google veut proposer toutes les applications dont vous avez besoin pour la communication et la collaboration sur un même emplacement, pour que vous n’ayez pas à basculer d’une app à une autre pour accomplir vos tâches.

Cette nouveauté a été présentée par Google au mois de juillet, et est maintenant disponible pour tous les utilisateurs payants de Workspace. Mais la firme de Mountain View va aussi proposer cette expérience unifiée pour le grand public.

Pour vous rendre plus productif, les applications bureautiques de Google vont également vous permettre de prévisualiser facilement un lien vers un autre document sans avoir à ouvrir un nouvel onglet. Et lorsqu’un contact est mentionné dans un document, vous aurez la possibilité de prévisualiser des informations sur son profil.

Il sera également plus facile de discuter avec quelqu’un sur Google Meet, tout en travaillant sur un document. Actuellement, vous pouvez déjà participer à une visioconférence sur Google Meet, tout en consultant vos e-mails sur Gmail, grâce à une fenêtre flottante. Et bientôt, la même fenêtre flottante sera disponible sur Docs, Sheets et Slides.

Sinon, dans le cadre du changement d’identité, Google propose aussi de nouveaux logos pour les applications de sa suite de productivité.

D’autre part, Google propose aussi une nouvelle offre plus adaptée aux petites entreprises. « Nos nouvelles éditions pour les petites entreprises s’adressent à ceux qui cherchent souvent à faire des achats rapides et autonomes. Nos éditions pour les grandes entreprises sont conçues pour aider les organisations qui ont des besoins d’implémentation plus complexes et nécessitent souvent une assistance technique au cours d’un cycle d’achat et de déploiement plus long », explique Javier Soltero.