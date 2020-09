Finalement, Google Meet ne limitera pas les appels à 1 heure avant mars 2021

Durant le confinement, les services de visioconférence ont connu une hausse exponentielle de leur usage. Tous ont été utilisés dans un cadre professionnel conséquent au télétravail, mais également pour discuter avec la famille et les amis faute de pouvoir se retrouver en physique. Si Zoom est certainement celui qui a connu la plus grande popularité, tous ses rivaux ont modifié leurs offres afin d’être plus attractifs pour le public. C’est le cas de Google Meet qui a rendu sa plateforme gratuite pour tous il y a quelques mois.

Google Meet encore illimité jusqu’à mars 2021

Lorsqu’il a rendu son offre gratuite, Google Meet a annoncé qu’une partie des services allaient être modifiés à la date du 30 septembre. En conséquence, il était prévu que les appels soient limités à une heure pour tous les utilisateurs de la formule gratuite. C’est exactement aujourd’hui que la fonctionnalité aurait dû prendre fin.

Finalement, Google est revenu sur sa décision. Les accès aux appels illimités sur Meet ont été étendus jusqu’au 31 mars 2021 —même pour la version gratuite. De quoi laisser encore du temps à tous les utilisateurs qui se servent du service, tant pour un usage personnel que professionnel. On peut supposer que cette décision vient du fait que beaucoup d’entreprises se plient encore au télétravail dans le monde, là où la situation sanitaire ne s’est pas encore vraiment améliorée dans de nombreux pays. De cette manière, certains resteront sur Google Meet plutôt que de se tourner vers un concurrent de la société américaine.

Samir Pradhan, responsable des produits du groupe Meet, a déclaré que Google souhaite « continuer à aider ceux qui comptent sur Meet à rester en contact », sachant que les vacances ont bientôt lieu et que tout le monde ne pourra pas voyager pour voir ses proches.

Dans le billet, Pradhan évoque également l’arrivée récente de nouvelles fonctionnalités sur Google Meet. On le rappelle, la plateforme de visioconférence propose désormais un système d’annulation de bruit qui permet d’éviter les bruits de fond pouvant parfois être gênants lors des appels de groupe depuis un appareil mobile Android ou iOS. Depuis peu, il est également possible de brouiller les arrière-plans.