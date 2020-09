Galaxy Fit 2, le nouveau bracelet connecté de Samsung affiche deux semaines d’autonomie

Lors de sa conférence « Life Unstoppable » qui a eu lieu aujourd’hui, Samsung a levé le voile sur plusieurs nouveaux produits. En plus du nouveau smartphone 5G Galaxy A42, la marque s’est concentrée sur un nouveau projecteur très ambitieux, une station de charge sans fil, la Galaxy Tab A7 ainsi que le bracelet connecté Galaxy Fit 2.

Quelles fonctionnalités pour le Galaxy Fit 2 ?

Comme son nom l’indique, le Galaxy Fit 2 se présente comme le digne successeur du modèle dévoilé au deuxième trimestre de l’année 2019. Son principal avantage tient dans le fait que son autonomie est de 15 jours pour une seule charge, là où montre connectée de la marque tient à peine deux jours. Autant dire que vous n’avez pas à penser tous les jours à le recharger.

Côté caractéristiques, le Galaxy Fit 2 embarque un écran tactile AMOLED. Plutôt que d’équiper le bracelet connecté d’un bouton comme c’était le cas sur le modèle précédent, il se dote d’un bouton virtuel placé sous l’écran de l’appareil. Le bracelet du dispositif est en silicone et recouvre le cadran, tandis que l’écran propose jusqu’à 70 options de personnalisations différentes.

Pour qui est des fonctionnalités, le Galaxy Fit 2 se destine à un usage au quotidien, en partie car il est capable d’analyser le rythme et la qualité de votre sommeil. Plus globalement, il est aussi en mesure d’afficher le rythme cardiaque, les calories brulées ou encore la distance parcourue. Vous avez la possibilité de suivre jusqu’à 5 types d’activités physiques automatiquement, ce qui veut dire que vous n’avez pas à rechercher le genre de sport et à marquer le début de la session.

Toutes les informations capturées par le bracelet connecté sont à retrouver sur l’application Samsung Health.

Le prix et la date de sortie en France du Galaxy Fit 2 ne sont pas connus pour le moment. En comparaison, le premier modèle de la marque était commercialisé à 99 euros lors de sa sortie dans l’hexagone, mais on espère qu’il se présentera comme une bonne alternative moins onéreuse qu’une montre connectée.