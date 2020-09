Game of Thrones : le prequel de la série HBO se précise

Depuis la fin de la première saison de Game of Thrones, on attend la suite ou plutôt le spin-off avec impatience. Baptisé House of Dragons, il fait l’objet de nombreuses révélations au fil des mois. L’histoire ? Elle devrait se concentrer sur deux femmes liées à l’histoire de la maison Targaryen : Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower. Les faits se dérouleront 300 ans avant la saga que l’on a pu découvrir ces dernières années sur HBO. Alors que le casting a déjà été partiellement dévoilé, c’est désormais la date de diffusion de la série qui se précise peu à peu.

Game of Thrones , rendez-vous en 2022

Casey Bloys, le président de HBO, a confirmé que la série devrait être lancée à l’horizon 2022. Soit environ trois ans après la diffusion des derniers épisodes des aventures de Jon Snow et Daenerys Targaryen. Si les récents Emmy Awars ont démontré que HBO avait encore de très beaux contenus en stock (Succession, Watchmen, Bad Education…) Game of Thrones constitue bien entendu un fer de lance de son catalogue.

A l’heure actuelle, HBO a déjà commandé une première saison de cette nouvelle série, baptisée House of The Dragon. Elle a été confiée à Miguel Sapochnik (déjà présent sur la première série) avec Ryan Condal (Colony). Si l’univers de Westeros devrait contribuer à rallier un nombre conséquent de fans pour les premiers épisodes, la série fera toutefois face à de vrais défis. Les acteurs vus dans Game of Thrones ne devraient vraisemblablement pas être au rendez-vous en raison de la différence temporelle. Par ailleurs, on sait que de nombreux fans (et même des acteurs) conservent encore une certaine rancœur vis-à-vis de l’oeuvre, au vu des ratés des derniers épisodes. Les premières scènes devraient donc être scrutées avec beaucoup d’attention. Tout comme l’accueil que leur réservera le grand public.