House of the Dragon : le spin-off de Game of Thrones se précise

C’est une série qui se fait attendre ces derniers temps. Après la fin, avouons-le, plutôt ratée de la saga Game of Thrones, les fans placent beaucoup d’attentes dans le prequel House of the Dragon, dont la sortie est officiellement attendue pour 2022. Il s’agit officiellement du second spin-off à avoir été évoqué pour Game of Thrones. Le premier, Bloodmoon, qui devait se dérouler plusieurs millénaires avant l’histoire principale, a été refusée par la Warner sans que l’on ne sache vraiment pourquoi. A la place, c’est donc House of The Dragon qui a emporté la mise.

Game of Thrones, l’importance du casting

De quoi va donc parler House of The Dragon ? L’idée est bien entendu de s’intéresser à la famille Targaryen. Les faits se dérouleront 300 ans avant l’histoire principale. Or, selon les informations qui ont filtré dans la presse américaine, l’histoire sera centrée sur deux femmes liées à l’histoire de la famille de Daenerys Targaryen : Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower.

La première est la fille aînée de Viserys 1er et sœur d’Aegon II. Intelligente et ambitieuse, elle rêve de mettre la main sur le trône des Sept Couronnes. Mais face à elle se lèvera donc Alicent Hightower, qui est sa belle-mère, la seconde épouse du roi.

La série devrait en partie tirer son inspiration de Fire and Blood, un livre annexe, couvrant justement les arrivées des Targaryen à Westeros et leur règne. George R.R. Martin a déjà écrit le premier livre (divisé en 2 tomes en France) mais pas encore la suite. On espère qu’il se concentre plutôt sur le prochain livre de la saga principale. L’auteur a aussi co-écrit les dix épisodes de la première saison de la série. En espérant qu’il ait eu une vraie latitude narrative. Affaire à suivre.