Game of Thrones : l’intrigue du prequel se dévoile

Il y a quelques semaines, on vous disait déjà que le prequel de la série HBO est en train de se préciser. L’histoire devrait ainsi se concentrer sur deux femmes importantes de la famille de Daenerys Targaryen : Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower. L’histoire se déroule 300 ans avant l’histoire que l’on avait pu voir sur HBO. La chaîne américaine s’est fixée l’horizon 2022 pour lancer la série et a annoncé le premier recrutement. C’est en effet Paddy Considine (The Outsider, The Third Day) qui incarnera le roi Viserys dans House of the Dragon le prequel de Game of Thrones.

L’intrigue se précise pour le prequel Game of Thrones

On s’en doutait déjà, l’objectif de la saison 8 de Game of Thrones est de se concentrer sur l’histoire tumultueuse des Targaryen depuis leur départ de Valyria jusqu’à leur conquête des Sept Couronnes. On sait aussi que HBO cherche un personnage pour jouer le prince Daemon Targaryen, guerrier exceptionnel et personnage tumultueux.

Mais, c’est bien le personnage de Viserys qui sera au centre de l’histoire de la série. Choisi pour succéder à Jaehaerys Targaryen son grand-père, il va mener un règne pour le moins tumultueux du point de vue familial. C’est aussi à cette époque que se dessine ce qui sera ensuite connu comme la Danse des Dragons.

Dans la première saison de 10 épisodes, Considine jouera le roi Viserys Targaryen, choisi par les seigneurs de Westeros pour succéder au Vieux roi, Jaehaerys Targaryen, au Grand Conseil de Harrenhal. Un homme chaleureux, gentil et décent, Viserys ne souhaite que pour perpétuer l’héritage de son grand-père. Mais les hommes bons ne font pas nécessairement de grands rois

explique le résumé, dévoilé par Deadline. Au vu de ce résumé, on peut espérer qu’une éventuelle deuxième saison nous emmène dans la Danse des Dragons… On croise les doigts.