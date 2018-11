Gaming et caritatif : Le Z Event permet la récolte d’un million d’euros pour MSF

Conçu en 2016 par les streamers Adrien Nougaret (ZeratoR) et Alexandre Dachary (Alex Dach), Z Event s’articule autour d’un marathon du jeu vidéo qui dure plus d’une cinquantaine d’heures. Lorsque le contenu est diffusé en direct, les spectateurs et la communauté sont encouragés à se mobiliser pour soutenir une association caritative, explique le site web.

Lors de l’édition 2018, une quarantaine de streamers se sont rassemblés à Montpellier afin de participer à ce rendez-vous annuel de trois jours. Une heure avant la clôture du Z Event, c’est un montant de 700 000 euros qui était récolté. Lorsque la fin du marathon a sonné, près de 190 000 spectateurs suivaient l’événement, tandis que plus d’un million d’euros de dons ont été amassés au profit de Médecins Sans Frontières. Pour sa part, l’association a largement remercié le Z Event sur les réseaux sociaux, laissant aussi la parole à la directrice générale adjointe, Delphine Leterrier.

En 2016, c’est 170 000 d’euros qui avaient été reversés à l’ONG Save The Children, contre 500 000 euros pour la Croix Rouge et les sinistrés de l’ouragan Irma en 2017.

Quand Internet se tourne vers des causes et des associations

Ce n’est pas la première fois que des vidéastes et des gamers utilisent leur notoriété publique pour sensibiliser leur communauté à une cause qui leur tient à cœur. Il y a quelques jours, c’est les créateurs de contenu Mcfly et Carlito qui ont donné rendez-vous à leur communauté afin de réaliser une clean walk dans les rues de Paris. Durant quelques heures, plusieurs YouTubers et environ 200 personnes ont ainsi marché dans la ville équipés de sac poubelles qu’ils ont rempli de déchets au fur et à mesure de la marche. La parole a également été donnée à Benjamin Carboni, créateur du mouvement #cleanwalker, qui s’est exprimé sur la question de l’environnement.

Peu après, c’est une soixantaine de YouTubers français qui a participé à l’initiative « On est prêt », une campagne en faveur de la protection de l’environnement lancée par Elliot Lepers et Magali Payen, tous deux militants écologiques. Dans la vidéo, Jhon Rachid, Norman Fait des vidéos, Audrey Pirault, Natoo, Fabien Olicard, Les astuces de Margaux, Natoo etr d’autres annoncent le début d’une série de défis qui se tiendra jusqu’au 15 décembre. Durant un mois, les participants devront réaliser un changement concret concernant leur alimentation, leur utilisation du plastique ou de leur voiture.

Le Grand Défi pour le climat commence le 15/11 ! Ensemble, nous pouvons avoir un impact à l’échelle individuelle, collective, industrielle et politique. Rejoins-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et sur https://t.co/eQmFxVwHRv Nous, #OnEstPrêt à changer. Avec vous ? pic.twitter.com/QhUfxqJMon — On est prêt ! (@onestpret) 5 novembre 2018

Nul doute que ce type d’initiative suscite l’intérêt des communautés qui suivent ces YouTubers et ces gamers, et bien plus que ne peuvent parfois le faire les médias traditionnels. Publiée le 4 novembre, la vidéo de Mcfly et Carlito rassemble déjà plus de 2,67 millions de vues.