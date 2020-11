Garmin et Polar ont un nouveau concurrent (très sérieux) sur le marché des montres connectées

Tout sportif digne de ce nom connaît Garmin, le spécialise des accessoires dédiés à une multitude d’activités sportives en extérieur comme à l’intérieur. Garmin s’est fait un nom dans ce domaine grâce à ses excellentes montres connectées, qui n’ont rien à envier aux Apple Watch et autres concurrents.

Un petit nouveau vient grappiller des parts de marché.

Des concurrents, Garmin en a, que ce soit Polar ou encore un petit nouveau nommé Wahoo. Rien à voir avec les crêpes, Wahoo est connu pour ses compteurs de vélo, et ses moniteurs cardiaques. Désormais, Wahoo compte s’immiscer dans un nouveau marché, celui des montres connectées pour sportifs. De ce fait, la société vient de dévoiler sa toute première montre connectée GPS compatible avec plusieurs activités sportives : la Elemnt Rival.

Wahoo présente cette montre comme étant destinée aux athlètes friands de triathlons, de course à pied, de vélo, et bien d’autres activités. Cette polyvalence est l’argument principal mis en avant par Wahoo, et c’est justifié. En effet la Elemnt Rival comprend sans votre intervention lorsque vous changez d’activité sportive. Par exemple, si vous passez de la course à pied au vélo, la montre saura s’adapter très rapidement.

Elemnt Rival intègre les indicateurs primordiaux comme la fréquence cardiaque, la vitesse et la nage. De plus, couplée au moniteur cardiaque Tickr X, la montre affichera des données encore plus précises. L’avantage d’une montre comme Elemnt Rival conçue par une société indépendante d’Apple ou de Google, est sa capacité de compatibilité. La Elemnt Rival peut se connecter Apple Health et Google Fit, mais également à une multitude d’autres services comme Strava, Training Peaks, Today’s Plan, Train Xhale et Relive. Strava qui d’ailleurs vient de réaliser une magnifique levée de fonds.

Côté autonomie, Wahoo a fait très fort en permettant à son Elemnt Rival de tenir 14 jours en utilisation classique, mais seulement 24h lorsque le GPS est activé en permanence. La montre connectée Elemnt Rival est dès à présent disponible à 379,99 euros.

