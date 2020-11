Strava compte 2 millions de nouveaux utilisateurs par mois, et vient de boucler une belle levée de fonds

Comme à chaque confinement, le nombre de coureurs augmente. Il faut dire que l’activité physique est une excellente porte de sortie pour s’évader une heure à moins d’un kilomètre de chez soi. Le footing reste l’activité physique en plein air la plus pratiquée. Tout coureur digne de ce nom ne sort jamais sans son smartphone ou sa montre connectée, relié à une application conçue pour la course à pied. Il en existe des centaines, et les plus populaires comptent des dizaines de millions d’utilisateurs.

Strava atteint des sommets.

Alors que certaines sont vouées à disparaître, comme Endomondo, d’autres évoluent de jour en jour et attirent davantage de nouveaux utilisateurs. C’est notamment le cas de Strava. Très certainement la populaire, l’application Strava est développée par une société du même nom, basée à San Francisco. Aujourd’hui, l’application vient de réaliser une belle levée de fonds de 110 millions de dollars. Ce tour de table a été mené par TCV et Sequoia, avec la participation du groupe Dragoneer, de Madrone Capital Partners, de Jackson Square Ventures et de Go4it Capital.

Au cours de l’année 2020, Strava a connu une croissance importante, avec plus de 2 millions de nouveaux athlètes par mois. Cette ascension fulgurante porte le nombre d’utilisateurs Strava à 70 millions. Ces nouveaux fonds permettront à l’entreprise de proposer davantage de nouvelles fonctionnalités, tout en incitant de nouveaux athlètes à rejoindre sa plateforme.

Avec une telle quantité d’utilisateurs, Strava n’est plus seulement une application dédiée au sport. Au début de l’année, nous avons assisté au lancement de Strava Metro. Un service qui utilise les données collectées auprès de ces millions d’utilisateurs pour fournir aux urbanistes et aux responsables des transports en commun des informations sur la manière dont les gens se déplacent dans la ville. Évidemment, ces informations sont extrêmement sécurisées, et totalement anonymisées. Strava ne perçoit aucune rémunération pour fournir ces données aux organismes publics.