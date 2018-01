GeForce Now : le cloud gaming Nvidia aussi en France sur Mac et PC

A l’occasion du CES 2018, Nvidia annonce la disponibilité du service GeForce Now sur Mac et PC, avec un accès anticipé (gratuit) disponible en France. Explications.

Le cloud gaming de Nvidia s’émancipe

Développé depuis 2013 chez Nvidia, le service GeForce Now permet d’accéder à un vaste catalogue de jeux, disponibles en streaming. Ainsi, contre un abonnement payant, le joueur peut feuilleter le catalogue proposé par Nvidia, et décider de lancer le jeu de son choix, avec la possibilité également d’acheter certains titres s’il le souhaite. Un GeForce Now disponible initialement sur les Shield Portable, Shield Tablet et autres Shield Console du constructeur.

A l’occasion du CES 2018 de Las Vegas, Nvidia a tenu à officialiser l’arrivée de ce service en Europe, avec notamment une disponibilité en Allemagne… mais aussi en France ! La bonne nouvelle c’est que ce dernier s’émancipe, pour arriver également sur nos Mac et PC.

Pour fonctionner, il suffira de se connecter sur le site dédié à GeForce Now, puis d’attendre patiemment son droit d’accès, le service étant encore en phase bêta. La promesse de Nvidia, c’est de permettre aux joueurs de profiter de n’importe quel jeu AAA, même sur un PC portable « à la traîne« , et cela, grâce aux GPU Nvidia dans le Cloud. Il vous suffit de choisir des titres PC dans votre bibliothèque personnelle ou d’en acheter de nouveaux depuis le store numérique de votre choix, par exemple Steam ou encore Uplay. Pour fonctionner correctement, il est toutefois impératif de disposer d’une connexion réseau digne de ce nom.

Avec son service GeForce Now sur Mac et PC, Nvidia se pose donc comme une réelle alternative à des offres comme Shadow, avec une orientation 100% dédiée au jeu vidéo. Pour résumé, il suffit donc de disposer d’une connexion réseau solide, pour profiter d’un jeu en qualité Ultra sur son modeste laptop. A l’heure actuelle, le service est totalement gratuit, et on ne sait pas encore à quel tarif sera proposé ce dernier une fois en version finale.

Pour tous ceux qui souhaiteraient s’essayer à ce GeForce Now sur Mac ou sur PC, il suffit de demander un accès à cette adresse.