C’est un retour inattendu sur le petit écran. George Clooney, « Mr Nescafé » va participer à une autre série, 20 ans après Urgences. Baptisée Catch-22, celle-ci s’intéresse des membres de l’armée américaine pendant la seconde guerre mondiale.

20 ans après Urgences, George Clooney se lance dans une nouvelle série où il sera à la fois acteur et réalisateur. On vous présente Catch-22.

George Clooney dans la peau d’un colonel

On n’avait pas vu George Clooney dans un vrai rôle à la télévision depuis Urgences (si on oublie les pubs Nescafé bien sûr !) Autant dire que Catch-22 est un projet qui doit vraiment valoir le détour pour l’acteur américain. L’histoire est inspirée du romain éponyme de Joseph Heller publié en 1964 et se déroule en Italie pendant la Seconde Guerre Mondiale. George Clooney jouera le colonel américain Cathcart. Il « tente d’imposer un nombre de missions sans cesse croissant à son escadrille de bombardiers basée dans une petite île italienne » explique le résumé du livre.

Mais, l’histoire de ce livre culte pour les anti-guerre américains tourne surtout autour du personnage de Yossarian. Un soldat qui essaie de simuler la folie pour être déclaré inapte à la guerre. Mais l’article 22 du règlement intérieur des aviateurs américains prévoit que « quiconque veut se faire dispenser d’aller au feu n’est pas réellement fou ». Une situation sans issue donc.

Une mini-série tournée en 2018

Cette série qui devrait compter six épisodes sera écrite par Luke Davies (Lion) et David Michod (War Machine). C’est George Clooney lui-même qui en plus de son rôle devrait réaliser l’intégralité de la série. Paramount Television et Anonymous Content s’occupent eux de la production. Le seul ingrédient qui manque encore pour que tout soit parfait, c’est une chaîne ou un service de streaming pour le diffuser. Avec George Clooney comme tête d’affiche, cela ne devrait pas être trop difficile à trouver. Le tournage est prévu pour 2018.

En attendant, les fans de George Clooney pourront aller au cinéma à partir du 6 décembre. Ils pourront y découvrir « Bienvenue à Suburbicon », un film où il partage l’affiche avec Matt Damon et Julianne Moore..