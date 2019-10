Ghost Recon : Cdiscount propose des packs exclusifs pour la sortie

Pour la sortie de Ghost Recon, Cdiscount propose une multitude d’offres, dont le jeu à 49,99€ pour les clients CDAV. Retrouvez dans cet article tous les packs Ghost Recon disponibles dès aujourd’hui chez le marchand.

Ghost Recon de retour avec Breakpoint !

C’est le jour J pour tous les fans de la licence Ghost Recon ! En effet, le tout dernier opus en date, Breakpoint, est désormais disponible en boutiques, sur PS4, Xbox One et PC (et bientôt sur Google Stadia). Après l’épisode Wildlands, Ghost Recon Breakpoint prend place dans un nouveau monde ouvert, évidemment hostile, et entièrement jouable en solo ou en coopération jusqu’à quatre joueurs.

Les joueurs sont ainsi plongés au coeur d’Auroa, une île mystérieuse où les technologies les plus avancées côtoient une nature sauvage et indomptée, accessoirement QG de la Skell Technology, géant de l’industrie et créateur de drones… et qui est tombée entre de bien mauvaises mains, celles des Wolves.

Un nouvel opus qui promet une liberté totale, avec des joueurs qui disposeront de nombreux outils et options tactiques, incluant une collection de nouvelles capacités militaires. Bien sûr, les joueurs peuvent également choisir parmi des milliers de combinaisons de personnalisation possibles pour créer leur Ghost idéal, et diriger ce dernier dans la campagne solo, comme dans le mode multijoueur.

Des bundles Ghost Recon Breakpoint chez Cdiscount !

Du côté de chez Cdiscount, on propose également divers packs consoles + jeu, avec notamment un bundle incluant ce nouveau Ghost Recon, la Xbox One S en version 1 To, 2 manettes et 4 jeux supplémentaires (Assassin’s Creed Origins + Odyssey + Crash Team Racing + Apex Legends) pour 299,99€.

On peut également opter pour un pack plus abordable à 249,99€, réunissant la Xbox One S 1 To, avec 2 manettes et le jeu Ghost Recon Breakpoint.

D’autres packs Xbox One en promo chez Cdiscount

Ghost Recon n’est pas le seul jeu à être en promotion chez Cdiscount, qui fête son anniversaire cette semaine !

L’un des cartons du moment est un pack réunissant un PC portable HP de 14″ sous Windows 10S, un Xbox One S All Digital (le modèle sans lecteur optique proposé par Microsoft), 3 jeux et une deuxième manette, pour seulement 279,99 euros.

