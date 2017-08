L’une des prochaines productions de la CW pourrait être un show de gladiatrices. Inspiré du roman « The Valiant », la série rappellerait bien entendu Spartacus, le show diffusé sur Starz il y a quelques années.

Les chaînes américaines vont-elles revenir en mode Rome Antique ? Alors que les séries historiques ne sont plus vraiment à l’honneur, la CW voudrait créer un show de gladiatrices inspiré du roman The Valiant.

Des gladiatrices issues de The Valiant

Quand on pense aux arènes de la Rome Antique, on pense surtout à des gladiateurs. Mais, le très bon roman de Lesley Livingston (Songe d’une nuit d’automne), The Valiant a mis fin à cette légende. Selon Variety, la chaîne CW a acquis les droits pour adapter l’oeuvre en série.

C’est l’histoire d’une princesse celtique qui fuit un mariage arrangé et est capturé par les troupes de Jules César. Elle se retrouve alors forcée de combattre dans le Colisée pour gagner sa liberté tout en gagnant les faveurs de l’empereur. Le scénario est aux mains de Laurie Arent (NCIS, The Client List…) aidée par Mary Beth Basile.

Dans la continuité de Spartacus

Bien sûr, la première référence qui vient à l’esprit quand on parle d’un show de gladiateurs / gladiatrices, c’est Spartacus. Diffusée de 2010 à 2013 , par la chaîne américaine Starz, la série avait reçu un très bon accueil du public. Ses 39 épisodes ont reçu la note moyenne de 8,6/10 sur IMDB et 86% sur Rotten Tomatoes. Sang, violence, sexe et langage cru formaient un excellent combo porté par un casting de très haute qualité. Malgré le décès de l’acteur principal (Andy Whitfield), son remplaçant Liam McIntyre épaulé par Lucy Lawless, John Hannah ou encore Manu Benettt avaient su porter le show pendant 4 saisons.

Difficile de croire toutefois que la CW avec sa série de gladiatrices pourra s’appuyer sur les mêmes atouts d’un point de vue visuel et scénaristique. Tout d’abord parce qu’il s’agit d’une chaîne davantage familiale mais aussi parce que le créneau a déjà été utilisé. Il ne reste plus qu’à attendre de voir ce qu’ils vont proposer.