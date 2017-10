Gmail s’enrichit de modules complémentaires pour nous rendre plus productifs

Lancé en août 2004, Gmail s’est peu à peu imposé comme l’un des services phares du géant Google. Ce service de messagerie revendique aujourd’hui plus de 1,2 milliard d’utilisateurs, dont de nombreux professionnels.

C’est vers ces derniers que Google a décidé de se tourner en annonçant en début de semaine dernière l’arrivée de modules complémentaires. La firme de Mountain View a fait appel à des développeurs tiers pour la création de ses add-ons qui auront pour but d’améliorer l’expérience utilisateur et surtout d’aider les utilisateurs à mieux travailler avec le service de messagerie du géant américain.

Google n’est pas le premier à proposer ce type d’outils. On retrouve notamment un système similaire chez Microsoft avec ses « Add-ins » ou « Compléments ».

Le développement de ces modules complémentaires a débuté plus tôt dans l’année et Google a annoncé que dix add-ons étaient d’ores et déjà disponibles (huit pour la France).

On retrouve dans cette première liste : Asana, Dialpad, Hire, Intuit QuickBooks Invoicing, ProsperWorks, RingCentral, Smartsheet, Streak, Trello, Wrike. Le module DocuSign devrait prochainement rejoindre cette liste.

Asana : Transformez la communication avec les clients, les clients et les coéquipiers en tâches qui peuvent être suivies avec votre équipe à Asana, depuis votre boîte de réception.

Dialpad : Message ou appels des collègues sur votre appareil, à tout moment. Visualisez automatiquement les communications récentes ou enregistrez un nouveau contact directement depuis Gmail.

DocuSign (à venir) : signez et exécutez des contrats, des accords et d’autres documents directement dans Gmail à l’aide du module complémentaire DocuSign.

Hire : ajoutez des candidats, gérez les informations sur les candidats et téléversez des CV sans quitter Gmail. Vous pouvez accéder aux demandes d’emploi complètes à partir du module complémentaire Recruter.

Intuit QuickBooks Invoicing : créez et envoyez des factures professionnelles directement dans Gmail. Laissez les clients vous payer en ligne et suivez l’état des factures et les paiements, où que vous soyez.

ProsperWorks : Accédez facilement aux données des prospects ou des clients, et consignez les activités des appels, des démos et des réunions. Vous pouvez également analyser les opportunités, les tâches et les événements associés.

RingCentral : affichez l’état en ligne / hors-ligne des contacts RingCentral, consultez l’historique des appels récents, effectuez des appels sortants (nécessite RingCentral for Mobile) et affichez et envoyez des SMS.

Smartsheet : ajoutez le contenu de l’e-mail et les pièces jointes souhaitées directement à Smartsheet sans quitter Gmail.

Streak : Ajoutez des fils de discussion aux offres, affichez des informations de contact enrichies et répondez rapidement avec des extraits directement à partir de Gmail avec le module complémentaire Streak.

Trello : Transformez le courrier électronique en tâches exécutables dans Trello pour donner à votre équipe une perspective partagée sur le travail qui doit être fait.

Wrike : créez des tâches Wrike à partir d’e-mails, affichez et mettez à jour les détails des tâches, et envoyez et recevez des commentaires sur les tâches Wrike.