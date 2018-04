God of War : parfait sur PS4, divin sur PS4 Pro ? Le comparatif vidéo

Amis détenteurs de PS4, avez-vous de quoi être jaloux des possesseurs de PS4 Pro en ce qui concerne le nouveau God of War ? Réponse en vidéo.

God of War débarque sur PS4 !

Nous y sommes ! Après des années d’une insupportable attente, God of War déboule enfin dans nos PS4, pour un premier opus « next gen« . Une saga lancée en 2005 sur PS2, qui s’est rapidement imposée comme une vitrine technologique pour Sony, en plus de proposer des opus remplis d’action et de mythologies. Après un God of War 3 magistral sur PS3 en 2010, les joueurs vont très bientôt pouvoir toucher à ce tant God of War PS4.

Un épisode du renouveau, puisque si ce God of War met toujours en avant Kratos, ce dernier est désormais accompagné de son jeune fils Atreus. Basé originellement sur la mythologie grecque, ce nouvel opus est désormais basé sur la mythologie nordique. Enfin, le système de jeu a lui aussi été totalement repensé, avec notamment un tout nouveau système de caméra, mais aussi une dimension RPG plus poussée. Evidemment, ce God of War 2018 se veut également une claque graphique magistrale.

Développé spécialement pour la PS4, cet épisode est également « Optimisé pour la PS4 Pro« . A l’instar d’autres jeux avant lui, God of War se veut donc parfaitement jouable sur une PS4 classique, mais les joueurs Pro vont pouvoir profiter d’une évolution graphique, avec la possibilité d’opter pour un mode Résolution 4K, ou un mode Performance, qui se veut un parfait équilibre en résolution et fréquence.

C’est l’américain IGN qui s’est ainsi amusé à comparer les versions PS4 et PS4 Pro de ce tout nouveau God of War. Si certains détenteurs de PS4 classique pouvaient craindre la comparaison, il semble finalement que la différence soit assez minime, tant les deux déclinaisons restent proches en terme de rendu. Evidemment, on imagine que la version PS4 Pro sur Smart TV 4K affiche un rendu plus fin que son homologue PS4 classique, mais cela n’empêche pas la version PS4 d’afficher des graphismes très détaillés. Bref, si vous avez une PS4, que celle-ci soit classique, Slim ou Pro, on ne saurait que trop vous conseiller de jeter un oeil du côté de ce God of War.

(Via IGN)