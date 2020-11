Les meilleurs jeux de la génération PS4 et Xbox One selon l’équipe de Presse-citron (2013/2020)

Avec l’arrivée de la PlayStation 5, de la PS5 Digital Edition, de la Xbox Series X et de la Xbox Series S en novembre, cela marque symboliquement la fin de la génération PS4 et Xbox One qui a débutée en novembre 2013. Après sept années de bons et loyaux services, il est l’heure de passer à la neuvième génération de consoles.

Lancée en février 2011 avec la Nintendo 3DS, la huitième génération de console prend a pris fin le 10 novembre 2020 avec la sortie des Xbox Series X et Xbox Series S. Après avoir fait le top 5 des meilleurs jeux PS4, puis le top 5 des meilleurs jeux Xbox One, place au top 10 des meilleurs jeux tiers qui sont sortis sur plusieurs supports au cours de ces sept dernières années.

L’AVIS DE ROMAIN

Chef de rubrique Tech/Hardware chez Presse-citron, Romain est également joueur et du côté de la PS4, il a vécu de nombreuses et belles expériences entre 2013 et 2020.

Assassin’s Creed Origins : Pour moi le meilleur des Assassin’s Creed. Le changement de gameplay pour les combats m’a beaucoup plus. J’attendais un Assassin’s Creed dans l’Egypte antique depuis tellement longtemps.

The Division : Assez fan des jeux en monde ouvert. J’ai adoré les phases de “guerre” dans The Division. Graphiquement c’était super propre. Même si ça devenait répétitif, ça restait un super jeu.

Watch Dogs : À l’époque c’était un révolution pour moi un jeu pareil. Te dire que tu peux contrôler les éléments de décor en une touche c’était magique. Là encore, pas parfait mais quand même jouissif ce jeu.

Grand Theft Auto V : Bon, bah, GTA V quoi. Increvable, indémodable ce jeu.

Call of Duty – Warzone : J’ai installé ce jeu pendant le premier confinement, pour garder le contact avec mes potes. Et puis je me suis pris au jeu. Pourtant c’est infesté de cheaters, c’est développé avec les pieds, mais ça me rappelle ma jeunesse, cette époque où je devais aller dans une salle de LAN et payer à l’heure.

L’AVIS DE STÉPHANE

Megaman la nuit. Mais rédacteur high-tech, et spécialisé sur la section jeux vidéo chez Presse-citron le jour, Stéphane est naturellement un grand joueur et passionné. Voici les meilleures expériences qu’il retient sur PS4.

Hellblade : Senua’s Sacrifice : Alors que la suite sera exclusive aux nouvelles Xbox, Hellblade Senua’s Sacrifice est un titre à part. Visuellement incroyable, le jeu de Ninja Theory profite également d’une section audio très travaillée, pour un trip psychologique vraiment unique en son genre.

Resident Evil VII : Avec Resident Evil VII, Capcom a fait le choix de revisiter de fond en comble sa licence horrifique. Une prise de risque payante pour le studio nippon, avec un Resident Evil VII extraordinaire (mis à part la toute dernière partie de l’aventure) et un Resident Evil VIII que l’on attend de pied ferme (et la main fébrile).

Assassin’s Creed Origins : Après de nombreux opus très (trop) semblables, Ubisoft proposait en 2017 Assassin’s Creed Origins. Un épisode parfaitement repensé, avec pour terrain de jeu l’Egypte de Ptolémée XIII. Un véritable chef d’œuvre.

Sekiro Shadows Die Twice : Pas de jaloux avec Sekiro, qui a fait souffrir les joueurs PS4 comme les joueurs Xbox. Un titre très exigeant (From Software oblige), mais terriblement addictif, et considéré comme l’un des meilleurs jeux du studio (par ceux qui sont parvenus à en voir le bout).

Persona 5 : Doté d’un style comics unique, d’une bande son tout aussi exceptionnelle et d’un gameplay d’une intelligence rare, Persona 5 est sans conteste l’un des meilleurs J-RPG de l’Histoire.

L’AVIS DE JEAN-YVES

Journaliste pour de nombreuses section chez Presse-citron, Jean-Yves est également un joueur passionné et ce dernier a pu vivre de belles expériences sur ces sept dernières années !

Life is Strange : Pour la narration fantastique et l’immersion, j’adore me plonger dans l’ambiance de communauté du premier ou avoir l’impression de voyager dans le 2. C’est aussi un jeu grand public et ça permet d’initier des gens pas du tout gamers aux jeux vidéo.

Football Manager : Énorme machine, j’y ai toujours beaucoup joué, ils sont leaders mais continuent de s’améliorer chaque année en tenant compte des demandes des fans.

Grand Theft Auto V : Tellement de plaisir sur ce jeu, à la fois fun, passionnant, j’aime aussi la critique acerbe du modèle américain, j’y avais joué sur console j’ai dernièrement redécouvert le jeu à travers le multi (jeu gratuit sur Epic).

The Witcher 3 – Wild Hunt : C’est hyper solide en terme d’action et l’histoire est très plaisante et te place face à des situations vraiment inattendus.

L’AVIS DE CHRIS

Rédacteur spécialisé dans le jeu vidéo aux côtés de Stephane, je suis également un grand fan de ce média et j’ai tout naturellement passé d’innombrables heures sur la PS4 à découvrir les exclusivités de la firme. Si je devais n’en retenir que cinq…

Crash Team Racing – Nitro Fueled : CTR est le jeu de ma vie. J’y ai passé tellement d’heures sur PS1, sur PSP et PS3 lorsque le jeu est arrivé sur le PlayStation Store et désormais sur PS4, Xbox One et Switch avec cette version remake de 2020. En plus de cela, le remake est d’excellente qualité. Un plaisir, j’espère une optimisation next-gen !

Dying Light : Pas du tout fan des jeux de zombies, je me suis lancé dans Dying Light par simple curiosité et … Grosse surprise ! Le parkour associé à la survie et la ville d’Harran. C’était excellent ! Et que dire de la sensation des premières nuits… On avait vraiment l’angoisse de sortir en dehors de la base. Un plaisir, vivement la suite !

A Way Out : La petite pépite signée Joseph Fares avec la gamme des jeux EA Originals. Un jeu narratif qui devait se jouer à deux où l’on incarnait deux bandits en cavale. Une histoire intéressante, parfois touchante que j’ai vraiment apprécié !

The Wolf Among Us : Un jeu du début de la génération PS4/One, mais surtout de la fin de génération PS3/360 et une belle claque. Telltale Games au sommet de son art ! Les mythiques comptes revisités dans un jeu d’enquête qui m’a complètement tenu en haleine !

Fallout 4 : En tant qu’énorme fan de la licence Fallout, je ne pouvais pas parler de Fallout 4 qui m’a occupé pendant tellement d’heures. Sans doute l’un de mes opus préférés (après New Vegas). J’ai dévoré le jeu et l’ensemble des DLC et j’attends plus que tout un Fallout 5 qui fera oublier Fallout 76 !

Life is Strange : Mes premiers amours avec le studio français Dontnod Entertainment, ils passent par les épisodes de Life is Strange. Je ne l’ai pas vu venir ce jeu et quelle claque. Une claque narrative, de mise en scène, de direction artistique, mais aussi au niveau de la soundtrack qui était incroyable. Un chef d’œuvre !

Crash Bandicoot 4 Its About Time : Qu’est-ce que je l’attendais (avec une grosse boule au ventre). Et qu’est-ce que je ne suis pas déçu de voir l’incroyable Crash Bandicoot 4 It’s About Time ! Un vrai hommage aux trois premiers opus, qui puise sa force dans l’inspiration sans tomber dans le plagiat raté. Un vrai bonheur même si le jeu est loin d’être simple !

Red Dead Redemption II : Sans aucun doute LE grand chef d’œuvre cette génération. Mais aussi le seul jeu Rockstar Games. Red Dead Redemption II est un exemple en termes de maîtrise. Ou comment allier l’open-world et la narration avec des graphismes bluffants. Merci Rockstar.

