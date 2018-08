Godzilla King of the monsters : origines et puissance des titans

Godzilla 2 arrive en mars 2019 et suite à une bande-annonce saisissante, mais quels seront les pouvoirs et origines de Ghidorah, Mothra et Rodan ?

Plus on est de fous, plus on rit, un adage d’autant plus vrai pour les kaijus, ou « titans » pour reprendre l’appellation proposée dans la bande-annonce du prochain film Godzilla qui sortira en France le 20 mars 2019.

La suite de Godzilla, mais aussi de Kong: Skull Island

Personnellement, j’ai assez nettement préféré Skull Island à un Godzilla qui perdait à mes yeux toute résonance humaine à partir du moment où Bryan Cranston n’était plus à l’écran (et non, je ne dis pas ça par snobisme Breaking Badien, mais du fond de mon petit cœur sensible !)

On sait déjà que le couronnement de ce « MonsterVerse » monté par Warner et Legendary Pictures devrait arriver en 2020 avec Kong Vs Godzilla, mais pour le moment, il s’agit surtout ici d’évoquer l’origine et la puissance des titans de Godzilla King of the monsters.

Notre premier contact avec les titans de cette suite date de bien avant cette bande-annonce, puisqu’ils étaient présents dès l’excitante scène post-crédit de Kong: Skull Island.

Il s’agissait de Rodan, une sorte de gigantesque ptéranodon, de Mothra la mite géante révérée comme une déesse et enfin de Ghidorah, le terrifiant dragon à trois têtes qui posera à n’en pas douter la menace la plus écrasante.

La puissance de Rodan

On connaît les dimensions de Rodan. Selon Monarch, il se dresserait à 47 mètres de haut sur ses incroyables serres, quant à l’envergure de ses ailes, elle s’élèverait à 265 mètres. Quant aux principales capacités et particularités de Rodan, elles sont triple.

Tout d’abord, les scientifiques de Monarch estiment que l’onde sonique générée par ses ailes géantes serait capable de souffler des villes entières.

Ensuite, il y a la peau de Rodan, constituée d’écailles à l’apparence rocheuse et qui lui confère une véritable armure, sans doute plus résistante encore que celle de Godzilla par exemple.

Enfin la troisième caractéristique est très révélatrice de l’ordre de puissance des monstres, puisque l’évolution aurait doté Rodan d’une peau tellement semblable à la roche volcanique qu’elle lui permet de se camoufler à flanc de volcan.

Dit autrement, même si Rodan a dû pendant longtemps régner sur les cieux, il semble qu’un prédateur plus puissant encore ait fini par faire son apparition…

Toutefois, avant de passer au Roi Ghidorah, je vous propose plutôt d’étudier Mothra, ou plutôt la déesse Mothra.

La puissance de Mothra

Monarch estime la taille du corps adulte à 16 mètres pour une envergure des ailes de 245 mètres, un peu moins que Rodan, mais l’image du déploiement de Mothra reste l’une des plus saisissante et enchanteresse de la bande-annonce.

On peut également remarquer les similitudes de thème musical et de colorimétrie entre Mothra et Godzilla, ce qui semble d’emblée les présenter comme de potentiels alliés.

Selon les mythes et légendes récoltés par Monarch, cet ange des nuages aurait la capacité d’émettre une lumière divine assez puissante pour briser les cieux.

Selon les chercheurs étudiant Mothra à l’état larvaire dans le temple du Yunan, elle serait capable, une fois arrivée à l’état adulte d’émettre des ondes de bioluminescence qui seraient canalisées par ses ailes pour lui permettre de générer des rayons aveuglant et destructeurs d’une immense puissance.

Si on s’en remet cette fois aux nombreuses incarnations de Mothra dans les films japonais de la Toho, on sait aussi qu’elle est étroitement associée au cycle naturel et qu’elle est sans doute capable de renaître même après une morte apparente.

Parmi tous les titans, il ne fait aucun doute que Mothra est perçue comme la moins menaçante. Elle devrait jouer un rôle d’alliée de Godzilla et peut-être même de médiateur entre humains et titans notamment grâce à la technologie développée par le Docteur Emma Russell.

La puissance de Ghidorah

Je sais que vous l’attendez, on en vient enfin au plus effrayant des monstres de Godzilla 2, le Roi Ghidorah.

Si les autres créatures sont classifiées sous l’appellation titanus, ce n’est pas le cas de Ghidorah que les scientifiques classifient comme « inconnu. »

Selon moi, on peut y voir un indice très net de l’origine extra-terrestre de Ghidorah, qui le caractérise déjà dans ses premières incarnations dans la filmographie japonaise. Ce statut de créature étrangère au monde car venue de l’espace est très importante, puisqu’elle implique potentiellement une attitude fondamentalement différente de celle des titans, même les plus destructeurs.

Sur une peinture rupestre, Serizawa le désigne déjà de deux appellations : le monstre zéro et Celui qui est plusieurs. Il s’agit évidemment d’une référence biblique et directe à Celui qui est Legion, le seul démon nommé du nouveau testament.

C’est le plus grands des monstres et de loin, puisque sa hauteur avoisine les 160 mètres et que son envergure reste inconnue, mais dépassant certainement les 300 mètres.

Des traces d’or sont présentes dans la peau du monstre, ce qui devrait participer à la capacité de Ghidorah à conduire le courant bioélectrique qu’il est capable de générer et, comme on le voit aussi bien sur la peinture ancienne que dans le trailer, de cracher sous forme d’éclairs dévastateurs.

Monarch a observé par ailleurs des différences dans les densités des cerveaux des trois têtes, ce qui laisse supposer des capacités variables et même une pensée indépendante de chacune.

Enfin, en associant les analyse des tendons des ailes et de la capacité bio-électrique de la créature, Monarch craint que le vol de Ghidorah ne provoque d’incroyables ouragans d’éclairs, ce que vient gentiment nous confirmer la bande annonce, au grand désarroi d’Eleven (oui, bon, ça va !) et des Etats-Unis (d’Amérique, oui ceux-là même).

On trouve même un cliché de Ghidorah en vol, qui correspond forcément au déroulement du film et si on entre les coordonnées indiquées, on découvre qu’il survole l’océan austral depuis l’antarctique, sans doute en direction des alentours d’Isla de Mona.

Enfin, Monarch a pu identifier des traces de griffure et brûlure sur le corps gigantesque et ces blessures viennent confirmer ce qu’annonçait la peinture rupestre révélée à la fin de Kong Skull Island, à avoir l’antique conflit qui a déjà opposé Godzilla à Ghidorah.

Alors, envie d’en voir plus ou pas vraiment votre genre de film ?