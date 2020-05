Google adapte son format AMP Stories aux recherches à propos du COVID-19

Il y a deux ans, Google fêtait les 20 ans de son moteur de recherche. Pour cette occasion, la firme de Mountain View présentait un nouveau format : les stories AMP. Pour rappel, AMP est l’acronyme de « Accelerated Mobile Pages » soit, en français : « accélérateur de page sur mobile ». Ce projet a été inventé par Google et permet de rendre l’affichage des pages sur mobile plus rapide.

AMP stories est donc un format d’affichage inspiré par les stories Snapchat qui permet de mettre en avant les pages AMP dans les résultats de recherche Google. Cependant, la pandémie n’a pas épargné la firme de Mountain View en bouleversant ses habitudes. Google a remarqué que la plupart des recherches actuelles concernent sans surprise l’avancée du COVID-19. De ce fait, Google a choisi d’adapter son carrousel AMP stories.

« La recherche sur Google n’a jamais vu autant de recherches sur un même sujet se poursuivre sur une période aussi longue que ce qui se passe actuellement avec COVID-19. De nombreuses recherches portent sur des informations concernant des événements locaux, comme les mises à jour des abris ou les dernières nouvelles sur les tests. »

Jusqu’à présent, pour qu’un article apparaisse dans ce carrousel, le format AMP est primordial. Désormais, et uniquement pendant cette période, Google a déclaré que les articles AMP et non-AMP pourront apparaitre dans cette sélection s’ils traitent d’un sujet lié avec le virus. Cette mesure vise probablement à aider les petites publications plus locales à exister.

Beyond local news, we also made a change where both AMP and non-AMP stories will appear in Top Stories for searches that are coronavirus-related. AMP remains necessary to be considered for other topics: https://t.co/B40lKQmcmk

— Google SearchLiaison (@searchliaison) May 4, 2020