Google Assistant est installée sur 400 millions d’appareils

2017 fut une très bonne année pour Google Assistant et pour les Google Home. Dans un nouveau billet de blog, la firme de Mountain View nous apprend qu’actuellement, Google Assistant est déjà installée sur plus de 400 millions d’appareils. Il s’agit de haut-parleurs connectés, de smartphones, mais aussi de télévisions, de montres et de casques audio.

With new devices, new languages and new features, here's how Google Home and your #GoogleAssistant helped you get more done in 2017. https://t.co/S6p2gcYn4j

— Google (@Google) January 5, 2018