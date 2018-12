Google aurait intentionnellement saboté le navigateur Microsoft Edge

Selon un développeur en stage chez Microsoft, Google travaillerait minutieusement à réduire la part du marché de ses concurrents grâce à des changements réguliers dans le code de certains sites. De cette façon, les autres navigateurs seraient moins performants et Google Chrome gagnerait des utilisateurs, lassés par le manque d’efficacité de Safari ou Edge.

Google pénaliserait ses concurrents plutôt que d’améliorer Chrome

Pour l’ancien stagiaire Joshua Bakita, Google fait exprès de procéder à plusieurs modifications de ses sites web, dont YouTube, qui reste l’une des plateformes web les plus utilisées au monde. Par conséquent, les navigateurs concurrents seraient forcés de se mettre à jour régulièrement pour rester compatibles avec les services de Google concernés, sous peine de voir leurs utilisateurs partir. Pour ce qui est de la plateforme vidéo justement, Bakita indique que Edge a été supérieur a Chrome pendant un temps, mais que ce dernier est repassé devant lui après avoir modifié le code pour pénaliser son concurrent. Google aurait donc choisi cette solution plutôt que d’amélioration de son propre outil.

D’autre part, Microsoft aurait fait le choix d’abandonner le moteur de rendu EdgeHTML au profit de Chromium pour cette raison. Joshua Bakita indique sur Hacker News : « Bien que je ne sois pas entièrement sûr que YouTube a été modifié intentionnellement dans le but de ralentir Edge, beaucoup de mes collègues en sont convaincus – et ce sont eux qui ont examiné le problème de plus près. Pour ne rien améliorer, lorsque nous lui avons demandé, YouTube a refusé de supprimer la div vide cachée et n’a pas donné d’explications ».

Lors de l’abandon de EdgeHTML, Microsoft a indiqué qu’il contribuerait au développement et à l’amélioration de Chromium. Pour l’instant, aucune des deux entreprises n’a confirmé ou infirmé les informations de Joshua Bakita. Néanmoins, si Google venait à dire que cela est vrai, cela reviendrait à avouer qu’il s’adonne à du sabotage en règle.

