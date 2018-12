Google aurait tué son projet de moteur de recherche censuré pour la Chine

Cette année, le projet Dragonfly, un projet de moteur de recherche censuré que Google développerait pour le marché chinois, a fait couler beaucoup d’encre.

Il y a quelques jours, Sundar Pichai, le patron de Google, a d’ailleurs apporté des éclaircissements au sujet de ce projet aux membres d’une commission du Congrès américain.

Si le patron de Google ne dément pas l’existence de ce projet, il a néanmoins indiqué que la firme n’a pour le moment pas prévu de lancer celui-ci en Chine. Il a également ajouté que si un jour, Google veut lancer Dragonfly, il sera transparent à ce sujet.

Mais il est possible que le projet Dragonfly ait une fin prématurée à cause de pressions internes. En effet, d’après un article publié par The Intercept, la société aurait été contrainte de fermer le système d’analyse de données qu’elle a développé pour créer un moteur de recherche pour la Chine, « après que des membres de l’équipe chargée de la protection de la vie privée de la société eurent formulé des plaintes internes » parce que ce système n’avait pas été porté à leurs connaissances.

Or, d’après deux sources citées par The Intercept, la fermeture de ce système d’analyse de données provoquerait de facto la fin du projet Dragonfly.

De quoi s’agit-t-il ?

Afin de proposer son moteur de recherche en Chine, Google a besoin de respecter les lois du pays, qui applique une censure stricte des informations qui peuvent être consultées sur internet.

Et afin de développer ce dispositif, Google utiliserait le site 265.com, racheté en 2008, pour de collecter des requêtes d’internautes chinois.

Actuellement, 265.com affiche des informations ainsi qu’une barre de recherche, qui redirige les requêtes des utilisateurs vers le moteur de recherche Baidu. Et les ingénieurs qui travaillaient sur Dragonfly auraient utilisé les données sur ces recherches.