Google Authenticator pour Android permet enfin de transférer votre compte sur un deuxième appareil

Google vient enfin de mettre à jour Authenticator, afin de permettre aux utilisateurs d’Android de transférer leur compte sur un deuxième appareil. Cela faisait presque 3 ans que la firme n’avait pas jugé utile d’apporter une mise à jour de son application d’authentification.

L’utilisateur aura désormais à disposition un outil lui permettant d’opérer facilement ce transfert grâce à un QR code que l’on doit capturer avec le deuxième appareil. Cela permet ainsi de manière beaucoup plus pratique de migrer la totalité de son compte, en ce compris les réseaux sociaux et sa messagerie personnelle ou professionnelle. Après importation des données, il n’y aura pas besoin de procéder à une authentification à double facteur pour chacun des comptes transférés, qui seront opérationnels directement.

Un seul QR code pour tout transférer facilement

Cette exportation permet de sélectionner les comptes à transférer à l’aide d’un seul et unique QR code. Son concurrent Authy proposait déjà cette possibilité. Authenticator se met enfin à jour, plusieurs années plus tard.

On note également un relooking visuel de l’application avec la mise à disposition d’un mode sombre ajustable pour les écrans OLED et une refonte visuelle afin qu’elle puisse fonctionner sur des écrans plus grands.

Cette authentification utilisera évidemment le système à double facteur de l’application afin de mieux sécuriser l’opération. Google tend d’ailleurs à vouloir généraliser l’utilisation de ce système pour sécuriser les données des utilisateurs et éviter les piratages, en l’imposant comme nous avons pu le voir pour certains produits comme les services de maison connectée Google Nest.

La mise à jour n’est pour l’instant pas disponible sur iOS et bénéficiera dans un premier temps uniquement aux utilisateurs d’Android. Pour ces derniers, elle se déploie au fur et à mesure et pour les plus pressés, ils pourront la découvrir dès maintenant via APK Mirror.