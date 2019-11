L’authentification à deux facteurs, cette plaie incontournable des internets

L’authentification à double facteur, vous utilisez ? Posted by Presse-citron on Monday, November 4, 2019

Il y a quelques semaines, j’ai changé de téléphone, troquant mon iPhone X pour un iPhone 11 Pro. Tout était sous contrôle, et grâce à iCloud la transition s’est opérée sans douleur et en tâche de fond le temps d’une petite soirée, à l’issue de laquelle j’ai retrouvé l’intégralité des contenus, des mots de passe et de l’organisation de mon ancien téléphone sur le nouveau.

Sauf une chose. Une chose importante.

Cette chose c’est Google Authenticator, que j’utilise pour certains services dits « hautement sensibles ». Il faut savoir que Google Authenticator conserve ne sauvegarde rien dans le Cloud, et que par conséquent si vous changez de téléphone, rien n’est enregistré, et que vous ne pourrez donc pas récupérer les accès aux sites qui utilisent cette application. Pour moi en l’occurrence c’était Coinbase. Oui, c’est un peu embêtant, car on parle de pognon, là. Alors bien sûr il existe une procédure dans Google Authenticator qui permet de récupérer son « compte » quand on change de téléphone, mais bien sûr je n’avais pas noté les séquences fournies (ou plus exactement je ne suis pas sûr de savoir où je les ai planquées). Il a donc fallu que je refasse toute la procédure de récupération de compte Coinbase avec quelques sueurs froides en pensant au désastre si cela ne fonctionnait pas.

Ça a fonctionné, j’ai tout fait bien, et je peux de nouveau admirer en temps réel la chute abyssale de mes cryptos, ouf.

Mais, selon le service, tout le monde n’a pas toujours cette chance.

En fait, l’authentification à deux facteurs, que je ne remets évidemment pas en question, et que je recommande vivement, bien entendu, pose quand même quelques problèmes, qui peuvent dans certaines situations s’avérer très ennuyeux, voire contre-productifs et donc aussi dangereux qu’une protection insuffisante.

Dans cette vidéo je vous explique en détail les écueils très pénalisants que peut créer une authentification à deux facteurs mal maîtrisée ou utilisée à mauvais escient. Je vous invite aussi à lire les commentaires de cette vidéo dans Facebook car ils complètent de façon très intéressante ce point de vue.

