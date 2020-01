Google Camera 7.3 : enregistrement vidéo à 24 images par seconde et une fonctionnalité originale

C’est acquis depuis quelques années : la compétition sur le marché des smartphones se joue désormais essentiellement sur les capacités photo et vidéo. A tel point que les constructeurs ne communiquent pratiquement plus que sur la qualité des images réalisées avec leurs téléphones.

Mais les éditeurs de logiciels et applications ne sont pas en reste, et les magasins d’applications regorgent d’apps qui promettent d’améliorer la photo ou la vidéo, ou de compléter les fonctions natives avec des options qui n’existent pas d’origine.

Google n’est pas en reste avec Android, et améliore régulièrement la fonction de capture d’images de ses téléphones Pixel, puis des autres smartphones tournant avec son système d’exploitation. C’est ainsi que Google Camera 7.3.017 est en cours de déploiement pour certains utilisateurs et que, selon nos confrères de xda-developers qui en ont épluché le code après avoir téléchargé l’APK de l’app et l’avoir installé sur un Google Pixel 2 XL et un Pixel 4, deux nouveautés marquantes seraient en préparation.

Une option pour ne pas être dérangé pendant l’enregistrement d’une vidéo

Le principal changement qui accompagne la nouvelle mise à jour est une nouvelle option dans la page des paramètres appelée « Ne pas déranger ». Une fois activée, cette fonction permet de ne pas être dérangé par des notifications lorsque vous enregistrez une vidéo. D’autre part, Google pourrait permettre d’enregistrer en 24 images par seconde. Actuellement, les utilisateurs ne peuvent sélectionner que 30 images par seconde lorsqu’ils enregistrent à une résolution de 4K.

Cette amélioration serait certainement utile pour les vidéastes, car 24 images par seconde est la norme pour la télévision et le cinéma. En outre, le démontage a révélé les noms de code pour les appareils Pixel de milieu de gamme 2020 de Google. Les versions du système correspondant aux noms de code Redfin et Bramble seraient développées sur la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 765, qui est compatible avec la norme 5G, alors que le code Sunfish semble être en cours de développement sur la plateforme Qualcomm Snapdragon 730.