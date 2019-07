Google Chrome voudrait bloquer les publicités qui ralentissent la navigation

Google voudrait maintenant s’attaquer aux publicités jugées lourdes qui peuvent ralentir la navigation sur Chrome.

Google est en train de mettre en place le Manifest V3, une réorganisation de Chrome qui fermera une API utilisée par certains bloqueurs de publicités. Google assure que son objectif est d’améliorer l’expérience et la sécurité du navigateur, mais certains développeurs accusent la firme de vouloir empêcher leurs bloqueurs de publicités de fonctionner.

En même temps, Google continue de développer ses propres fonctionnalités de blocage de publicités. Comme le rapporte notre confrère 9to5Google, la firme développe actuellement une nouvelle fonctionnalité de Chrome qui s’attaquera aux publicités jugées lourdes.

Pour le moment, cela n’a pas fait l’objet d’une annonce officielle. Mais des indices sur cette fonctionnalité sont déjà présents sur le code du projet Chromium. D’après ces indices, si la fonctionnalité est mise en place, celle-ci bloquerait les publicités qui utilisent trop le réseau ou bien qui utilisent trop le processeur. En substance, Chrome pourrait ne pas charger les publicités qui dépassent un seuil d’utilisation de la bande passante ou bien du processeur.

Google : bloquer les publicités pour contrer les bloqueurs de publicités

Si les bloqueurs de publicités sont devenus si populaires, c’est en partie parce que certains sites ont affiché des pubs trop voyantes ou encombrantes pour la navigation.

Afin de contrer ce phénomène, Google a donc lancé son propre bloqueur de publicités intégré à Chrome. Celui-ci bloque les publicités jugées intrusives, mais laisse passer celles qui respectent la norme « Better Ads Standards », mise en place par un groupe d’acteurs du web et de la publicité en ligne. Ces normes tiennent surtout compte de la manière dont les publicités sont affichées. Et aujourd’hui, Google veut aller plus loin en bloquant également les publicités qui ralentissent la machine de l’utilisateur.

Notons que la firme de Mountain View a également l’intention de lancer une fonctionnalité de Chrome qui permettra aux utilisateurs de limiter la possibilité pour les sites web de les suivre via les cookies et les traceurs.