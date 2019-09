Google concurrence Amazon avec le lancement de « Acheter sur Google » en France

En mars 2019, lors du One to One de Monaco, était présenté Shopping Actions, un programme ouvert aux marchands de toutes les tailles. Dès aujourd’hui, « Acheter sur Google » permet aux utilisateurs d’acheter facilement sur Google, et ce chez tous les marchands partenaires de ce programme.

Pour ce faire, il suffit de se rendre sur shopping.google.fr. Tous les participants au programme Shopping Actions annoncé en mars dernier sont désormais disponibles auprès des consommateurs français. La liste de commerçants devrait s’agrandir, même si elle est déjà plutôt longue, puisqu’une trentaine de marchands sont déjà présents sur la plateforme.

Quels sont les avantages de « Acheter sur Google » ?

Avec la nouveauté intitulée « Acheter sur Google », les utilisateurs bénéficient d’un grand nombre d’avantages comme la possibilité de payer directement sur Google en utilisant les informations de son compte Google. Pas besoin de rentrer ses coordonnées sur tous les sites e-commerce. De ce fait, les achats sont sécurisés, et en cas de problème avec votre commande, vous pouvez compter sur l’assistance de Google. En cas de question concernant la commande, le service clients est disponible 7 jours sur 7. La firme de Mountain View a également mis en place la garantie Google qui assure que vos articles arriveront en bonne condition et dans les délais annoncés. Si vous êtes mécontent de votre colis, grâce à « Acheter sur Google » vous bénéficiez d’une procédure de retour simplifiée.

De plus, Google présente également le panier multi-marchands qui permet de réunir l’ensemble de ses achats à un seul endroit. Par exemple, vous pouvez sélectionner des achats en provenance de chez Carrefour, Boulanger, ou encore MaSpatule.com, et réunir ces articles au sein du même panier tout en les payants en une seule fois.

Cette annonce représente bien l’esprit actuel de Google, qui cherche à étendre ses activités jusqu’au e-commerce, et pourquoi pas aller titiller son éternel rival : Amazon. Depuis 2018, le nombre de visiteurs de Google Shopping dans le monde a doublé. Statista estime aussi que d’ici 2020, les acheteurs en ligne devraient être 2 milliards, raison supplémentaire pour que Google tente de se faire une place dans ce secteur.