Google déploie l’Ambient Mode sur certains appareils Android

Au mois de septembre, à l’occasion de l’IFA de Berlin, Google a présenté une nouvelle fonctionnalité baptisée Ambient Mode pour les smartphones Android. Ce nouveau mode, lié à Google Assistant, s’active lorsque le smartphone ou la tablette de l’utilisateur est en charge. Et grâce à celui-ci, l’appareil se comporte comme un écran connecté Nest Hub ou Nest Hub Max.

Avec Ambient Mode, l’écran de verrouillage affiche des informations utiles comme la météo, les trajets ou l’agenda. Il est également possible d’utiliser l’écran de verrouillage pour contrôler les lampes connectées dans la maison ou encore la lecture de musique. Et bien entendu, il est possible d’invoquer Google Assistant.

L’idée est de proposer un système proactif qui affiche les informations qui sont susceptibles d’intéresser ou d’être utiles pour l’ordinateur.

Accessoirement, Ambient Mode peut également faire défiler des photos stockées sur Google Photos, ce qui transforme le smartphone ou la tablette en cadre photo virtuel pendant le chargement de la batterie.

L’Ambient Mode débarque sur les appareils Android

Cette semaine, il semblerait que Google se soit finalement décidé à déployer cette nouvelle fonctionnalité d’Android. Mais on ne sait pas exactement sur quels appareils celle-ci va arriver. En septembre, Google avait annoncé que l’Ambient Mode serait disponible sur les tablettes Lenovo Smart Tab M8 HD et Lenovo Yoga Smart Tab lorsque celles-ci sont posées sur leurs socles de recharge, et sur les Nokia 7.2 et 6.2 lorsque ceux-ci sont en train de charger.

Cependant, le site XDA indique que des utilisateurs d’autres modèles, dont le Nokia 6.1 et le POCOPhone F1 de Xiaomi sont en train de recevoir cette nouvelle fonctionnalité.

De son côté, Google précise que cette fonctionnalité requiert que le smartphone ou la tablette soit au moins sous Android 8.0, mais d’autres conditions peuvent exister.

En attendant, vous pouvez déjà avoir un aperçu de la fonctionnalité grâce à cette vidéo (en anglais) récemment publiée par la chaîne YouTube dédiée au système d’exploitation Android.

Bien entendu, à défaut d’avoir cette fonctionnalité sur votre smartphone ou sur votre tablette, vous pouvez aussi opter pour l’un des écrans connectés commercialisés par Google.