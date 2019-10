Google dévoile 3 nouvelles options pour protéger votre vie privée de… Google

Google prépare le mois national de sensibilisation à la cybersécurité en dévoilant trois nouvelles fonctionnalités liées à la vie privée. Chacune porte sur la protection des activités personnelles des utilisateurs et permet à ces derniers d’avoir un meilleur contrôle sur ce qu’ils veulent communiquer à la firme ou non.

Google Maps, historique YouTube et Google Assistant

En ce sens, Google permet désormais aux utilisateurs d’utiliser le mode Incognito sur Google Maps. Lorsqu’elle est activée, cette option n’enregistre pas les lieux recherchés par ces derniers. Eric Miraglia directeur du management produit, de la vie privée et des données personnelles, écrit dans un billet de blog que les déplacements des internautes ne seront donc pas enregistrés ou utilisés pour personnaliser « l’expérience Google Maps ». Le mode Incognito sera déployé sur Android dès ce mois-ci avant de faire son arrivée sur iOS « bientôt ».

La seconde option de Google se concentre sur YouTube. Comme le montre l’image partagée sur l’article de la firme, il est désormais possible de choisir « la période de conservation de vos données – 3 mois, 18 mois, ou jusqu’à ce que vous les supprimiez, tout comme l’historique de localisation et l’activité Web & App – et nous nous occuperons du reste », indique Miraglia.

La dernière fonctionnalité de Google se concentre sur l’assistant intelligent de Google et offre aux utilisateurs la possibilité d’en savoir plus sur la question des données personnelles. Il est possible d’obtenir plus d’informations sur le sujet en posant des questions comme « Hey Google, comment protégez-vous mes données ? ». D’autre part, il est également possible de supprimer son historique beaucoup plus facilement. Ces fonctionnalités seront efficientes sans avoir besoin d’être activées depuis les paramètres, si bien que vous pourrez dire : « Hey Google, supprime tout ce que je t’ai dit la semaine dernière » ou « Hey Google, supprime la dernière chose que je t’ai dite ». La fonctionnalité sera disponible en anglais dès la semaine prochaine et dans toutes les autres langues dès le mois prochain.