Google dévoile accidentellement un nouveau produit : le Nest Hub Max

Au mois de mai, Google présentera certaines de ses nouveautés lors de la conférence Google I/O. Parmi les produits que la firme pourrait dévoiler lors de cet événement, il pourrait y avoir un nouvel écran connecté similaire au Google Home Hub, qui serait baptisé “Nest Hub Max”.

Ce nouvel écran connecté n’a pas encore été officialisé par la firme de Mountain View. Mais d’après The Verge et Android Police, Google a accidentellement mis en ligne des informations sur celui-ci sur son site web.

D’après ces informations qui ont fuité, le Next Hub Max aurait un écran de 10 pouces. Mais l’info la plus intéressante est que l’appareil serait doté d’une caméra Nest, qui permettrait de faire des appels vidéo via le service Duo de Google.

Un Google Home Hub avec un écran de 10 pouces et une caméra ?

L’année dernière, Google a présenté le Home Hub, son premier écran connecté. En plus des fonctionnalités que l’on retrouve sur les autres produits Google Home, l’appareil permet de faire des appels via Duo. Cependant, le Google Home Hub n’a pas de caméra, probablement parce que Google voulait que son produit ne soit pas trop intrusif.

Mais visiblement, le successeur du Google Home Hub (signé Nest) aura une caméra, ce qui fera de ce produit un concurrent des écrans Portal et Portal+ de Facebook.

Bien entendu, même si la fuite proviendrait d’un site officiel de Google, toutes ces informations sont encore à prendre avec des pincettes. La bonne nouvelle, c’est que nous sommes presque à un mois de la conférence I/O de Google.

Durant cette messe annuelle, la firme de Mountain View devrait également donner de nouvelles informations sur Stadia, son futur service de jeu vidéo en streaming. De plus, Google pourrait également y présenter une nouvelle intégration de Google Assistant sur le navigateur Chrome. Et bien entendu, on devrait connaitre plus de détails concernant les nouveautés qui seront apportées par Android Q.

Source : 1 / 2