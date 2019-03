Gaming : la révolution Stadia sera dévoilée lors de la Google I/O

Il y a une dizaine de jours, Google a organisé une keynote à la GDC de San Francisco afin de lever le voile sur Stadia, sa plateforme de jeu vidéo en streaming. Ce service sera lancé cette année et il sera proposé en Amérique du Nord et en Europe. Google a également présenté les caractéristiques d’une instance Stadia (l’équivalent d’une console dans ses data centers) et il a mis en avant les différentes possibilités offertes aux développeurs. Mais pour le moment, beaucoup de questions concernant ce futur service sont encore sans réponses.

Mais la bonne nouvelle, c’est que Google devrait donner de nouvelles informations sur ce service de jeu vidéo en streaming au mois de mai, pendant la Google I/O.

Pour rappel, il s’agit de la messe annuelle de Google avec les développeurs et d’une occasion pour la firme de présenter ses prochaines nouveautés. On s’attend à ce que Google profite de cet événement de plusieurs jours pour présenter les nouveautés d’Android Q, celles de Google Assistant, et d’autres projets.

Avec Stadia, le jeu vidéo s’invite à l’événement Google I/O du mois de mai

Cette semaine, nous apprenons que Google parlera également de Stadia lors de la Google I/O. En effet, comme le rapporte le site Android Authority, Google vient de publier une partie du programme de cet événement (du 7 au 9 mai). L’une des sessions du 7 mai sera intitulée “Stadia Streaming Tech : A Deep Dive” (ou une séance approfondie sur la technologie de streaming de Stadia).

Etant donné que l’audience sera surtout composée de développeurs, on s’attend à ce que ce soit très technique. Cependant, on devrait pouvoir découvrir de nouvelles informations intéressantes concernant Stadia durant cette séance.

