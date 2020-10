Google donne une première réponse aux accusations du Département de la Justice américain

Mardi dernier, la justice américaine a annoncé ce qui pourrait être le procès antitrust le plus important de notre siècle. Sans grande surprise, c’est Google qui se retrouve au coeur de ce dernier. La firme de Mountain View est visée par plusieurs chefs d’accusation, dont l’un, concernant son écrasant monopole dans le marché des moteurs de recherche. Voici maintenant plusieurs mois que Washington s’intéresse de près aux activités des GAFA, et notamment à Google. Désormais, les choses sérieuses ont commencé.

La réponse n’a pas tardé.

La procédure est désormais en marche, les procureurs généraux ont débuté le listing des pratiques anticoncurrentielles reprochées à la société en question. La position dominante de Google concerne de nombreux secteurs, non seulement celui des moteurs de recherche. Mais alors que l’on aurait pu croire que la firme de Mountain View resterait en retrait pour réfléchir à sa défense, une première réponse vient tout juste de tomber sur le blog de la société. Google a pris les devants en répondant sans plus attendre à certaines allégations énoncées par le Département de la Justice américain.

Voici la réponse en question : « Le procès intenté aujourd’hui par le Département de la Justice est profondément entaché d’irrégularités. Les gens utilisent Google parce qu’ils le souhaitent, et non parce qu’ils y sont contraints ou qu’ils ne peuvent pas trouver d’autres solutions. La poursuite ne ferait rien pour aider les consommateurs. Au contraire, elle renforcerait artificiellement les alternatives de recherche de moindre qualité, augmenterait les prix des téléphones et rendrait plus difficile pour les gens d’obtenir les services de recherche qu’ils veulent utiliser ».

Si cette réponse a une part de vrai, il faut tout de même rappeler que Google dépense plusieurs millions de dollars par an pour être le moteur de recherche par défaut ou de premier choix. Cet argent va a des sociétés comme Apple, AT&T, Verizon, Samsung, ou encore LG. Imaginez une startup qui vient de créer un tout nouveau moteur de recherche, il lui sera impossible de rivaliser face à de tels investissements.