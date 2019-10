Google écarte Play Music, pour faire de la place à YouTube Music

YouTube Music poussé par Google

Au début du mois d’octobre, on apprenait que Google allait préinstaller YouTube Music sur les smartphones Android 9 et Android 10, en lieu et place de Google Play Music. En effet, le géant américain compte bien se faire une place parmi les Spotify et autres Apple Music, et ce dernier compte bien sur la puissance de YouTube pour y parvenir. Une stratégie similaire à celle d’Apple, qui installe par défaut Apple Music sur tous les terminaux iOS.

Ainsi, plutôt que d’installer par défaut le vieillissant Google Play Music, Google a imposé aux constructeurs de smartphones Android de proposer YouTube Music, aux côtés des Maps, Photos et autres Gmail. Une décision plutôt logique de la part de Google, même si cela risque de poser de sérieux problèmes aux abonnés Google Play Music, en ce qui concerne la migration des données vers YouTube Music. A l’heure actuelle, Google ne propose en effet pas le moindre système de migration…

Evidemment, Google n’abandonne pas (pour le moment…) son application Play Music, qui restera disponible au téléchargement via le PlayStore, à défaut d’être incluse de série sur les smartphones. Rappelons que les application Google Play Music et YouTube Music ne comptaient que 15 millions d’abonnés d’après un comptage datant de mai dernier… contre plus de 100 millions pour Spotify et 60 millions pour Apple Music.

Une manière de booster YouTube Music ?

Un YouTube Music qui est affiché au tarif de 9,99 euros/mois, avec la possibilité d’essayer gratuitement le service pendant un mois, et une annulation possible à tout moment. Reste à savoir maintenant si cette nouvelle stratégie permettra à YouTube Music de trouver son public, ou si ce dernier rejoindra, à terme, le cimetière (déjà bien rempli) des applications et services Google qui ont été supprimées.

Rappelons qu’à une époque, Microsoft aussi avait tenté l’aventure sur le marché du streaming musical, avec Groove Music (ex-Zune). Un service finalement abandonné en fin d’année 2017, Microsof invitant alors ses quelques abonnés à migrer du côté de chez Spotify…