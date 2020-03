Google est sur le point de finaliser l’indexation des sites mobiles

Cela a pris du temps, mais Google est finalement sur le point de finaliser le passage à l’indexation des sites mobiles.

Durant ces dernières années, le moteur de recherche n’a cessé de s’adapter aux nouvelles habitudes des internautes. S’il y a dix ans, ceux-ci naviguaient principalement sur des ordinateurs, aujourd’hui, cela se fait principalement sur les smartphones.

De ce fait, Google devait revoir la façon dont il dispose les liens dans ses résultats de recherche. Dans un premier temps, la firme de Mountain View s’est attaquée à l’affichage, en priorisant les sites web qui ont une version mobile ou qui adoptent le responsive design.

Google a également lancé AMP, une technologie web qui permet aux éditeurs de sites de créer des versions allégées, qui se chargent plus vite, de leurs pages.

Et depuis 2016, la firme s’est également penchée sur la façon dont son moteur de recherche indexe les pages, afin que celle-ci s’adapte aux smartphones.

Lorsque Google a créé son moteur de recherche, celui-ci a été imaginé pour les ordinateurs. Ainsi, lorsque ses robots explorent les sites web, afin de déterminer la pertinence des informations présentes, ceux-ci tenaient compte de la version pour ordinateurs.

« Aujourd’hui, la plupart des gens recherchent sur Google à l’aide d’un appareil mobile. Cependant, nos systèmes de classement examinent toujours la version de bureau du contenu d’une page pour évaluer sa pertinence pour l’utilisateur. Cela peut entraîner des problèmes lorsque la page mobile a moins de contenu que la page de bureau, car nos algorithmes n’évaluent pas la page réelle qui est vue par un chercheur mobile », expliquait Google, en 2016.

Quand les robots de Google basculent vers le mobile

Pour remédier à cela, Google a donc progressivement déployé son Mobile-first Indexing, une indexation qui tient compte, en priorité, du contenu affiché sur les smartphones.

Et cette semaine, nous apprenons que ce passage vers Mobile-first Indexing sera finalisé au mois de septembre. « Pour simplifier, nous passerons à l’indexation mobile-first pour tous les sites Web à partir de septembre 2020. En attendant, nous continuerons à déplacer les sites vers l’indexation mobile-first lorsque nos systèmes reconnaîtront qu’ils sont prêts », explique John Mueller, Developer Advocate. Celui-ci indique également que la plupart des sites web dont les pages s’affichent sur le moteur de recherche sont déjà prêts pour ce passage vers l’indexation des sites mobiles.

Bien entendu, Google propose des outils pour les webmasters, pour que ceux-ci puissent s’assurer que leurs sites sont conformes aux nouvelles exigences de cette mise à jour du moteur de recherche.

En substance, le contenu doit être le même (vidéos, texte, liens, métadonnées, données structurées, etc.) sur la version mobile et la version desktop d’une page. Et si Google prend en charge différentes techniques pour créer les sites mobiles, celui-ci continue de recommander le responsive design.