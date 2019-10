Google et Levi’s lancent de nouvelles vestes connectées

Depuis quelques années, Google développe un nouveau type d’objet connecté : des vêtements connectés. En effet, via le projet Jacquard, la firme de Mountain View a développé un tissu tactile, avec lequel les utilisateurs peuvent interagir pour contrôler certaines fonctions de leurs smartphones.

Il y a trois ans, Google et Levi’s ont dévoilé les premiers vêtements connectés équipés de la technologie Jacquard : des vestes de la collection Levi’s Commuter, qui ciblent particulièrement les cyclistes, et dont la manche gauche est tactile.

Et il y a quelques jours, les deux entreprises ont annoncé une nouvelle version : la veste Trucker Jacket, qui sera disponible aux États-Unis, au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Allemagne. Par rapport à l’ancienne version, cette nouvelle veste présente quelques évolutions. Par exemple, Google a conçu un module électronique plus petit et plus discret.

À quoi ça sert ?

La surface tactile sur la manche gauche de la veste supporte quatre types de gestes. Et à chaque geste, l’utilisateur peut assigner une commande sur son smartphone, comme déclencher l’appareil photo, contrôler un lecteur de musique ou encore décrocher/raccrocher un appel téléphonique. Pour ces choses-là, l’utilisateur peut donc toucher la manche de la veste, au lieu de sortir son smartphone de sa poche. La configuration se fait via une application mobile.

Actuellement, la technologie Jacquard est compatible avec les smartphones sous iOS 10 et plus récent, ainsi que ceux sous Android 6.0.1 et plus récent.

On notera que Levi’s n’est plus le seul partenaire de ce projet de Google. Récemment, la firme de Mountain View a également annoncé un sac Saint-Laurent connecté bénéficiant d’une surface tactile. Mais il s’agit d’un produit de luxe qui coûte 1000 dollars aux États-Unis.