Google fait entrer une capsule spatiale dans votre salon

C’est peut-être l’une des applications les plus riches de Google, et pourtant l’une des moins connues. Google Arts & Culture offre un choix étourdissant de thèmes, d’œuvres et de lieux à visiter à travers le monde, à travers des musées, des villes ou des sites naturels, avec une large sélection de visites virtuelles en 3D ou via Street View, et bien sûr en réalité augmentée.

Suite à une nouvelle mise à jour, l’application permet maintenant d’explorer en détail une sélection d’animaux préhistoriques et d’autres objets en réalité augmentée, en les installant dans la même pièce que vous afin de pouvoir les admirer sous toutes les coutures. Enfin, pas seulement dans votre salon, quand on sait par exemple que vous pourrez découvrir l’animal le plus grand ayant jamais vécu sur terre, j’ai nommé la baleine bleue, longue de 25 mètres.

Une ménagerie préhistorique et des objets mythiques en réalité augmentée

Cette nouvelle collection a été créée en collaboration avec des institutions telles que le Musée Darwin d’État de Moscou et le Musée d’histoire naturelle de Londres, qui ont permis de ramener à la vie numérique une ménagerie d’animaux préhistoriques, et de les voir à travers l’écran de son téléphone.

Et si les animaux bizarres ne sont pas votre tasse de thé, Google a également recréé une collection d’artefacts culturels inhabituels que vous pourrez découvrir en réalité augmentée, comme le « dieu souriant » pré-inca Lanzón, datant d’environ 500 avant J.-C., ou, dans un tout autres registre, le module de commande d’Apollo 11 ainsi que la une combinaison spatiale qui va généralement avec. Il est également possible de choisir parmi des milliers de peintures pour décorer un espace intérieur.

Cette nouvelle collection est théoriquement disponible dans la dernière version de l’application Google Arts & Culture pour iOS et Android, mais il se peut que cette dernière ne soit pas encore déployée partout car bien sûr nous avons voulu la tester, mais au moment où nous écrivons ces lignes, elle est introuvable dans l’application. Un peu de patience sera donc de rigueur pour faire ramper un gros crustacé avec un seul œil sur votre table de salon.