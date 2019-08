Google franchit un pas de plus vers un web sans mots de passe

Bientôt, sur les smartphones Android, vous pourrez vous connecter à certains sites de Google, sans saisir de mots de passe, grâce à vos empreintes digitales. Pour rappel, Android supporte déjà les capteurs biométriques depuis des années et il est possible de se connecter aux applications de Google en utilisant ces capteurs.

La nouveauté, c’est que bientôt, il sera également possible de se connecter aux sites web de Google, sur Chrome, en utilisant les empreintes digitales.

Connexion sans mots de passe : Google montre l’exemple ?

Comme le rapporte The Verge, cette nouvelle fonctionnalité est actuellement disponible sur passwords.google.com, le site de Google pour gérer les mots de passe. En substance, si l’utilisateur ouvre ce site, il n’aura pas à saisir le mot de passe de son compte Google, mais pourra se connecter en utilisant ses empreintes digitales.

Et plus tard, la firme de Mountain View apporterait cette nouveauté à d’autres services Google et Google Cloud.

Le déploiement est en cours et les smartphones sous Android 7 ou sous une version plus récente seront compatibles.

Grâce à l’introduction de nouvelles méthodes d’authentification, les internautes peuvent accéder à des sites et des services sans saisir leurs mots de passe, ce qui peut contribuer à mieux sécuriser les connexions, et réduire les cas d’attaques par hameçonnage. D’autre part, le web a déjà un standard officiel pour la connexion sans mots de passe. Pour rappel, il y a 5 mois, la W3C et l’Alliance FIDO a finalisé le standard WebAuthn. Mais pour que le rêve d’un web sans mots de passe devienne une réalité, il faut que le standard soit supporté à tous les niveaux : les systèmes d’exploitation, les navigateurs, et les sites auxquels les internautes doivent se connecter.